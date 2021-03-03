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Начальник УВД Брестского облисполкома: наши семьи верят в нас, верят в то добро, которое мы делаем

03 марта 2021 06:54
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Новости Беларуси. В Бресте чествовали сотрудников МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По результатам работы за 2020 год регион подтвердил звание и статус самого спокойного в стране – здесь совершается наименьшее количество преступлений в соотношении на 10 тысяч населения.

Начальник УВД Брестского облисполкома: наши семьи верят в нас, верят в то добро, которое мы делаем-1

Несмотря на тревожные события августа и массовые беспорядки, сотрудники внутренних дел образцово выполнили свой профессиональный долг, отстояли мир и правопорядок.

Начальник УВД Брестского облисполкома: наши семьи верят в нас, верят в то добро, которое мы делаем-3

Александр Астрейко, начальник УВД Брестского облисполкома: 
Хочется поблагодарить наши семьи, близких. Они вместе с нами служат, они вместе с нами очень тяжело и трудно переносят те моменты, которые связаны с негативом в отношении органов внутренних дел, в отношении той ситуации. Но они верят в нас, верят в то добро, которое мы делаем и верят, что наше дело остро необходимо для нашей страны.

Начальник УВД Брестского облисполкома: наши семьи верят в нас, верят в то добро, которое мы делаем-5

Светлана Швед, вдова сотрудника милиции:
Я очень благодарна всем сотрудникам милиции. Всем ветеранам и руководству, что они такие молодцы, что самое главное, что они помнят наших мужей погибших и нам такое внимание уделяют.

Начальник УВД Брестского облисполкома: наши семьи верят в нас, верят в то добро, которое мы делаем-7

Накануне профессионального праздника заслуженные награды вручили тем, кто ежедневно стоит на страже правопорядка и безопасности. Также особо отличившиеся сотрудники получили офицерские погоны.

Начальник УВД Брестского облисполкома: наши семьи верят в нас, верят в то добро, которое мы делаем-9

И цветы на могильные плиты тем, кто не вернулся со службы домой.

# Милиция Беларуси # Александр Астрейко

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