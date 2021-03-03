Начальник УВД Брестского облисполкома: наши семьи верят в нас, верят в то добро, которое мы делаем

Новости Беларуси. В Бресте чествовали сотрудников МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По результатам работы за 2020 год регион подтвердил звание и статус самого спокойного в стране – здесь совершается наименьшее количество преступлений в соотношении на 10 тысяч населения.

Несмотря на тревожные события августа и массовые беспорядки, сотрудники внутренних дел образцово выполнили свой профессиональный долг, отстояли мир и правопорядок.

Александр Астрейко, начальник УВД Брестского облисполкома:

Хочется поблагодарить наши семьи, близких. Они вместе с нами служат, они вместе с нами очень тяжело и трудно переносят те моменты, которые связаны с негативом в отношении органов внутренних дел, в отношении той ситуации. Но они верят в нас, верят в то добро, которое мы делаем и верят, что наше дело остро необходимо для нашей страны.

Светлана Швед, вдова сотрудника милиции:

Я очень благодарна всем сотрудникам милиции. Всем ветеранам и руководству, что они такие молодцы, что самое главное, что они помнят наших мужей погибших и нам такое внимание уделяют.

Накануне профессионального праздника заслуженные награды вручили тем, кто ежедневно стоит на страже правопорядка и безопасности. Также особо отличившиеся сотрудники получили офицерские погоны.