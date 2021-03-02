На Орловской в районе РНПЦ «Мать и дитя» установили новые разделители. Почему это возмутило водителей?

Новости Беларуси. Водители раскритиковали новое ограждение на Орловской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Водители раскритиковали новое ограждение на Орловской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Речь о разделителе в районе РНПЦ «Мать и дитя». Некоторые водители обратили внимание, что ограждения не похожи на те, которые обычно устанавливают в городе.
Тонкая металлическая конструкция выглядит ненадежно. В качестве аргумента приводят недавнюю аварию на улице Голодеда.
Там подобный разделитель не смог погасить удар автомобиля, машина вылетела на встречную. В ГАИ пока изучают опыт применения таких конструкций.