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На Орловской в районе РНПЦ «Мать и дитя» установили новые разделители. Почему это возмутило водителей?

02 марта 2021 22:00
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Новости Беларуси. Водители раскритиковали новое ограждение на Орловской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Орловской в районе РНПЦ «Мать и дитя» установили новые разделители. Почему это возмутило водителей?-1

Речь о разделителе в районе РНПЦ «Мать и дитя». Некоторые водители обратили внимание, что ограждения не похожи на те, которые обычно устанавливают в городе.

На Орловской в районе РНПЦ «Мать и дитя» установили новые разделители. Почему это возмутило водителей?-4

Тонкая металлическая конструкция выглядит ненадежно. В качестве аргумента приводят недавнюю аварию на улице Голодеда.

На Орловской в районе РНПЦ «Мать и дитя» установили новые разделители. Почему это возмутило водителей?-7

Там подобный разделитель не смог погасить удар автомобиля, машина вылетела на встречную. В ГАИ пока изучают опыт применения таких конструкций.

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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