Георгий Гриц: будет стыдно, если мы не сохраним тот индустриальный потенциал, который у нас сформировался ещё в СССР

Он рассказал о развитии экономики страны, точке стратегического роста и промышленных перспективах. На диалоговую площадку пригласили представителей районных сельхозорганизаций, учреждений образования и здравоохранения. Площадкой для дискуссии стал крупский филиал «Амкодора». Здесь производят зерноочистительные и сушильные комплексы. Для участников площадки провели экскурсию по крупному и успешно работающему производству.

Георгий Гриц, ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии»:

COVID показал, глобальный кризис, что выжили и наоборот даже укрепились индустриальные страны, у которых очень высокий уровень индустриального сектора экономики. С этой точки зрения просто будет стыдно перед будущим поколением, если мы не сохраним, а еще лучше не разовьем тот индустриальный потенциал, который у нас формировался десятилетиями в Республике Беларусь еще со времен Советского Союза.