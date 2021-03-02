Георгий Гриц: будет стыдно, если мы не сохраним тот индустриальный потенциал, который у нас сформировался ещё в СССР
Новости Беларуси. Сильные регионы – залог развития экономики. В Минской области продолжают обсуждать итоги шестого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
С крупской работающей молодежью встретился ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Георгий Гриц.
Он рассказал о развитии экономики страны, точке стратегического роста и промышленных перспективах. На диалоговую площадку пригласили представителей районных сельхозорганизаций, учреждений образования и здравоохранения. Площадкой для дискуссии стал крупский филиал «Амкодора». Здесь производят зерноочистительные и сушильные комплексы. Для участников площадки провели экскурсию по крупному и успешно работающему производству.
Георгий Гриц, ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии»:
COVID показал, глобальный кризис, что выжили и наоборот даже укрепились индустриальные страны, у которых очень высокий уровень индустриального сектора экономики. С этой точки зрения просто будет стыдно перед будущим поколением, если мы не сохраним, а еще лучше не разовьем тот индустриальный потенциал, который у нас формировался десятилетиями в Республике Беларусь еще со времен Советского Союза.
Крупский район – аграрный. Промышленный потенциал представлен тремя предприятиями. Подобные диалоговые площадки будут действовать во всех районах Минской области.