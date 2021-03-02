Минский зоопарк перешёл на весенний график и приготовил сюрприз к 8 Марта

Новости Беларуси. Минский зоопарк перешел на весенний режим работы. Теперь его можно посетить ежедневно с 10:00 до 19:00, кассы открыты до 18:45, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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