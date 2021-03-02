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Минский зоопарк перешёл на весенний график и приготовил сюрприз к 8 Марта

02 марта 2021 22:01
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Новости Беларуси. Минский зоопарк перешел на весенний режим работы. Теперь его можно посетить ежедневно с 10:00 до 19:00, кассы открыты до 18:45, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минский зоопарк перешёл на весенний график и приготовил сюрприз к 8 Марта-1

В Международный женский день для всех представительниц прекрасного пола будет действовать скидка на входной билет – 50 %. 

Минский зоопарк перешёл на весенний график и приготовил сюрприз к 8 Марта-4

Сегодня в коллекции зоопарка как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержатся около двух тысяч животных, 500 видов.

# Зоопарк # общество # Фотофакт

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