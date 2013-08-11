Погода в Беларуси. На следующей неделе кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы

Новости Беларуси. На смену жаре в Беларусь пришли ливни, грозы и шквалистый ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Все превратности непогоды жители многих регионов страны могли ощутить на себе уже с самого утра. Так в столице день начался с кратковременного, но очень сильного ливня. Дождь в буквальном смысле шел стеной. Впрочем, осадки ожидаются до конца дня, а вместе с ними - град и сильный ветер. Порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Не радует прогноз и на следующую неделю. Прохладный воздух придет с Балтийского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Аномально жаркая погода, которая установилась у нас на прошлой неделе, постепенно покидает нашу территорию. На ее место к нам придет умеренно теплая, комфортная для нашего климата работа. К сожалению, без дождей не обойдется - во вторник по западной половине страны, а в среду ожидается самый ненастный день на предстоящей неделе. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы. Температура воздуха уже во вторник днем ожидается +22-27ºϹ, в среду +18-25ºϹ и на 2-3ºϹ теплее по югу нашей страны.