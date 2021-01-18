Начальник Ленинского РУВД: «В повседневной служебной деятельности получаем достаточно много благодарностей за нашу работу»

Новости Беларуси. Минчан, принимавших активное участие в наведении порядка и помощи сотрудникам милиции, наградили в Ленинском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минчан, принимавших активное участие в наведении порядка и помощи сотрудникам милиции, наградили в Ленинском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Руководство Администрации и районного Управления внутренних дел поблагодарило неравнодушных жителей за их активную гражданскую позицию и помощь в наведении порядка на территории района. Активисты получили благодарности и памятные подарки.
Особенно отмечена Ольга Забела, которая способствовала выявлению и задержанию лица, совершившего преступление.
Виталий Капилевич, начальник Ленинского РУВД:
Мне отрадно, что в нашем обществе люди оказывают активную помощь как органам внутренних дел, так и в целом системе госуправления – ЖКХ, Администрации района. Их становится на сегодня все больше и больше, в повседневной служебной деятельности получаем достаточно много благодарностей за нашу работу.
Небезразличные к состоянию правопорядка в родном городе намерены продолжить выявлять правонарушения и оказывать помощь сотрудникам милиции.