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Начальник Ленинского РУВД: «В повседневной служебной деятельности получаем достаточно много благодарностей за нашу работу»

18 января 2021 13:32
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Новости Беларуси. Минчан, принимавших активное участие в наведении порядка и помощи сотрудникам милиции, наградили в Ленинском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Начальник Ленинского РУВД: «В повседневной служебной деятельности получаем достаточно много благодарностей за нашу работу»-1

Руководство Администрации и районного Управления внутренних дел поблагодарило неравнодушных жителей за их активную гражданскую позицию и помощь в наведении порядка на территории района. Активисты получили благодарности и памятные подарки. 

Особенно отмечена Ольга Забела, которая способствовала выявлению и задержанию лица, совершившего преступление.  

Начальник Ленинского РУВД: «В повседневной служебной деятельности получаем достаточно много благодарностей за нашу работу»-4

Виталий Капилевич, начальник Ленинского РУВД:
Мне отрадно, что в нашем обществе люди оказывают активную помощь как органам внутренних дел, так и в целом системе госуправления – ЖКХ, Администрации района. Их становится на сегодня все больше и больше, в повседневной служебной деятельности получаем достаточно много благодарностей за нашу работу.  

Небезразличные к состоянию правопорядка в родном городе намерены продолжить выявлять правонарушения и оказывать помощь сотрудникам милиции.  

# Милиция Беларуси # общество # Виталий Капилевич # Ольга Забела # Фотофакт

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