Начальник Ленинского РУВД: «В повседневной служебной деятельности получаем достаточно много благодарностей за нашу работу»

Новости Беларуси. Минчан, принимавших активное участие в наведении порядка и помощи сотрудникам милиции, наградили в Ленинском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Руководство Администрации и районного Управления внутренних дел поблагодарило неравнодушных жителей за их активную гражданскую позицию и помощь в наведении порядка на территории района. Активисты получили благодарности и памятные подарки.

Особенно отмечена Ольга Забела, которая способствовала выявлению и задержанию лица, совершившего преступление.