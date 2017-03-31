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Началась запись в студотряды-2017

31 марта 2017 14:50
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Новости Беларуси. На Минщине началась запись в студенческие отряды. 

В Солигорске традиционно они будут организованы по пяти профилям: 

строительные, сервисные, экологические, педагогические, сельскохозяйственные. Запись на летнее трудоустройство продлится до конца весны. Сегодня решаются все организационные вопросы с нанимателями о количестве вакансий и видах работы. 

Желающих провести летние каникулы весело и с пользой ждут в районном комитете БРСМ.

Началась запись в студотряды-2017-1

Илона Стриранс, ученица Солигорского государственного колледжа:
Я работала в детском оздоровительном лагере «Дубрава» воспитателем три смены. Узнала намного больше о детях. Одно дело, когда ты с ними занимаешься на уроках, а другое – когда проводишь с ними целые дни. Работая в студенческом отряде, зарабатываешь деньги. 

Это неплохой заработок.

В 2016 году на Солигорщине работало рекордное количество молодежи – более 750 человек в полусотне студотрядов. На предприятиях и в организациях района юных помощников уже ждут, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Началась запись в студотряды-2017-4

Валентина Протасеня, заместитель директора по идеологической работе предприятия ЖКХ «Комплекс» Солигорска:
Наше предприятие уже три года подряд (это будет четвертый год) принимает несовершеннолетних ребят в летний период по работе в экологических отрядах, так это называется у нас. В прошлом году 92 человека у нас работали. Они занимались уборкой территорий, нареканий не было.

Они под присмотром мастеров, взрослых людей, занимаются полезным делом, учатся и привыкают работать.

Артем Жовнерик, первый секретарь солигорского районного комитета городского объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Для молодежи это тоже очень важный жизенный этап, потому что, во-первых, они впервые сталкиваются с тем, что работают и получают какие-то деньги. А во-вторых, это очень хорошая профориентация. Сегодня он работает в студотряде на каких-то подсобных работах или продает в составе сервисного отряда мороженое, а уже завтра он возвращается в эту организацию квалифицированным специалистом.

# общество # Фотофакт # БРСМ # Илона Стриранс # Валентина Протасеня # Артем Жовнерик

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