Началась запись в студотряды-2017

Новости Беларуси. На Минщине началась запись в студенческие отряды. В Солигорске традиционно они будут организованы по пяти профилям: строительные, сервисные, экологические, педагогические, сельскохозяйственные. Запись на летнее трудоустройство продлится до конца весны. Сегодня решаются все организационные вопросы с нанимателями о количестве вакансий и видах работы. Желающих провести летние каникулы весело и с пользой ждут в районном комитете БРСМ.

Илона Стриранс, ученица Солигорского государственного колледжа:

Я работала в детском оздоровительном лагере «Дубрава» воспитателем три смены. Узнала намного больше о детях. Одно дело, когда ты с ними занимаешься на уроках, а другое – когда проводишь с ними целые дни. Работая в студенческом отряде, зарабатываешь деньги.

Это неплохой заработок. В 2016 году на Солигорщине работало рекордное количество молодежи – более 750 человек в полусотне студотрядов. На предприятиях и в организациях района юных помощников уже ждут, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентина Протасеня, заместитель директора по идеологической работе предприятия ЖКХ «Комплекс» Солигорска:

Наше предприятие уже три года подряд (это будет четвертый год) принимает несовершеннолетних ребят в летний период по работе в экологических отрядах, так это называется у нас. В прошлом году 92 человека у нас работали. Они занимались уборкой территорий, нареканий не было.