Крути педали, раз чек не дали. Минчанин «сэкономил» и купил недоукомплектованный велосипед

Наша жизнь – как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. Герой сюжета «Добро пожаловаться» всегда в движении, и жизнь привела его в программу, где его поддержали для равновесия.

Минчанин Андрей Рыжаков недавно стал обладателем велосипеда. Вместе с такой желанной покупкой он приобрел и головную боль, избавиться от которой не может и сегодня.

Андрей Рыжаков:

15 марта я приобрел в магазине на Чюрлёниса, 6 велосипед при весьма странных обстоятельствах. Спустя 10 дней я понял, что что-то не так.

Ни чека, ни документов, ни техпаспорта, ни гарантийного талона мне не дали. Я потребовал, но мне отказали сразу в чеке, сказали, что дадут потом. Не оказалось на велосипеде и ряда деталей, которые, впрочем, продавец клятвенно пообещал доукомплектовать чуть позже. Как и документы. Однако, получив от клиента 780 рублей, о своих обещаниях менеджер Олег благополучно позабыл. Неделю новоиспечённый обладатель велосипеда ждал звонка. Увы... Спустя неделю мужчина вновь поехал в веломагазин на Чюрлёниса, 6, чтобы потребовать если не детали, то хотя бы документы.



Андрей Рыжаков:

Пришёл 23 марта в магазин, мне выдали гарантийный талон, где просто указана модель.

И действительно, на гарантийном талоне стоит штамп торгового заведения и подпись продавца. Вот только дата продажи не соответствует действительности. Кроме того никто доукомплектовывать велосипед не собирался.



Андрей Рыжаков:

Я не хотел никуда обращаться, попытался полюбовно всё решить, привёз им велосипед 24 марта и сказал: «Заберите и верните мои деньги. Потому что никаких документов нет на велосипед. То есть у меня могут возникнуть проблемы».

Директор магазина от комментариев категорически отказался. Более того, первоначально он вообще заявлял, что велосипед Андрей купил не в его магазине. Это понятно, ведь чек покупателю не выдали и это может говорить о том, что деньги за товар прошли не только мимо кассы, но и мимо налоговых органов. То есть, продажа была «серая». Выданный же, в конце концов, гарантийный талон с печатью и подписью директора на этом фоне выглядит более чем странно. Андрей Рыжаков:

Я попал по своей неопытности, но я первый раз в жизни велосипед покупал.

И вот здесь открывается любопытный факт. Изначально Андрею предложили велосипед подешевле, и, желая сэкономить, мужчина закрыл глаза на то, что и чек не выдали, и деталей определённых не хватает. Ведь в будущем недостатки обещали компенсировать. На словах. Но что, если мужчина передумал и сегодня на велосипед без документов не согласен?

Ольга Иващенко, юрист:

Мото-велотовары не подлежат обмену и возврату. Если они надлежащего качества. Кстати, устный договор и обещания продавцов, на которые ссылается Андрей сегодня, законной силы не имеют. Но выход из ситуации, всё же, есть. Ольга Иващенко, юрист:

Эти товары подлежат обмену и возврату, если у них имеется какой-либо недостаток. Если потребитель считает, что товар не доукомплектован, он имеет право обратиться к продавцу с письменным заявлением и с указанием того, чего в товаре не хватает. Но здесь необходимо потребителю понимать, что в момент приёма-передачи товара, в случае, если подписан акт и он согласился с той комплектацией и тем видом товаров, который имел место в момент продажи, то будет проблематично доказать, что товар не доукомплектован.

Сегодня Андрею, который в погоне за экономией согласился на сомнительную сделку, предстоит потратить немало сил, чтобы получить свои деньги обратно.

Что касается веломагазина, то здесь можно констатировать следующее: порой выгода стоит гораздо меньше, нежели репутация.