Вместо цирка – шоу «В поисках организатора». Белорусам не возвращают деньги за отменённое представление

Жизнь – это цирк, где каждый стремится стать режиссёром или артистом, но большинство становятся дрессированными животными. Герои сюжета «Добро пожаловаться» – не режиссёры и не артисты, но, тем не менее, стали участниками спектакля под названием: «И смех, и грех...» В начале февраля Минчанин Андрей купил билеты в цирк, но стал не зрителем представления, а участником балагана. Фокус с исчезновением денег, аттракцион «В поисках организатора мероприятия».

И неповторимые эмоции: возмущение, разочарование и досада. Этой истории уже месяц.

Андрей:

11 февраля я решил сделать приятное семье. Купили мы три билета в цирк Никулина. Специально ещё выбирали: белорусский цирк или цирк Никулина. И, соответственно, очень сильно ждали, готовились. В воскресенье, уже, когда одевались, планировали выходить, проверили почту на телефоне и, случайно совершенно, заметили письмо об отмене.

Шоу не состоялось, причины отмены – туманны. Далее семью Андрея ожидало неприятное открытие – возвращать деньги за билеты фирма-организатор не спешит.

Андрей:

С организаторами тоже связались, но нас попросили подождать до 10 марта с возвратом. Соответственно, когда наступило 10 марта – телефоны перестали отвечать.

А, между тем, организация нереальных мероприятий сегодня – схема неплохого заработка. По сути, достаточно нарисовать афишу и напечатать билеты. Цирк Никулина минчанам обещала привезти организация «Пятая сцена». Однако, мероприятие отменили, а даты возврата денег постоянно переносят. Инна Яковцева:

Я являюсь пострадавшей от деятельности Антончик Татьяны, которая была организатором выступления цирка Никулина в Минске, и отменила 26 февраля представление, и не вернула людям деньги. Возмущает больше то, что обещают ежедневно, когда дозваниваешься, что деньги будут завтра, они сами лично их вернут, но, в дальнейшем, получается, никаких действий нет. Постоянно телефоны недоступны, в месте, где должны выдаваться деньги, офис закрыт.



Минчанин Алексей на представление цирка Никулина не собирался, но у него к «Пятой сцене» также финансовые претензии.

Минчанин:

Я увидел вакансию «представитель театральной компании» в Интернете. Сейчас они должны мне 150 рублей. В организации работает Татьяна Антончик. Татьяна Антончик. Год назад импресарио местного разлива уже становилась героиней нашей программы.



С выходом на арену белорусского концертного бизнеса Татьяны, огромное количество белорусов за собственные деньги так и не попали на желанные концерты, спектакли и шоу.

Надежда Кадышева, Валерия, ледовые шоу, спектакли с участием российских звёздных актеров. В послужном списке Татьяны судебные разбирательства и многочисленные долги. И, если в 2016 году женщина являлась директором компании «Таяре-форте», то сегодня мадам действует уже под прикрытием других фирм. Таких как «Пятая сцена» и «Форсаж».

Ольга Пискарёва, СТВ:

Они массово вложились в культмассовый досуг, так и оказались друзьями по несчастью. Что их билеты несчастливые – многие узнали лишь на ступеньках Дворца спорта. Всё точно так же, как и год назад.

Как и год назад, многие минчане, сами того не подозревая, стали участниками аттракциона-шоу под названием: «Ищите женщину!» Татьяну Антончик. Тогда, в связи с многочисленными обращениями граждан, а также на основе положения «О проведении культмассовых мероприятий», в получении последующих гастрольных удостоверений “Таяре-Форте” Мингорисполкомом было отказано.

Татьяна не растерялась и открыла другую фирму.

Но что делать сегодня несостоявшимся зрителям и как вернуть свои деньги?

Ольга Иващенко, юрист:

В случае, если потребитель приобрёл билет на культурно-развлекательное мероприятие и это мероприятие не состоялось, ему необходимо, в первую очередь, обратиться с письменной претензией с требованием о возврате денежных средств к организатору данного мероприятия.

Не к продавцу, а, непосредственно, к организатору. Такие случаи у нас уже есть – потребители обиженные к нам обращаются, и общество направляет коллективные иски для того, чтобы потребители могли вернуть свои денежные средства. Специалисты подчёркивают: за ряд нарушений в концертном бизнесе руководитель может лишиться возможности заниматься предпринимательской деятельностью на территории страны. А что думает о своих нарушениях Татьяна Антончик?



А, между тем, иногда решительный шаг вперёд – результат хорошего пинка сзади. Так случилось и на этот раз.

Андрей:

На следующий день, после телефонного разговора корреспондента с Татьяной, Татьяна передала всю сумму необходимую через своего представителя. Программа очень помогла, спасибо большое за помощь. К сожалению, насколько я знаю, другим пострадавшим, которые не проявляли столь большой активности, пока ещё Татьяна деньги не вернула

Отрадно, что Татьяна всё же смогла нас услышать и начала возвращать деньги. Однако, в случившейся ситуации, как и год назад, пострадали люди. То ли сработал закон парности случаев, то ли закон подлости. Вопрос только – чьей именно? Сегодня в этом предстоит разобраться соответствующим структурам.

Ведь дать Татьяне Антончик возможность работать дальше – значит, плодить новых несостоявшихся зрителей с обманутыми ожиданиями и пустыми кошельками.