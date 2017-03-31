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«Представлено 22 нанимателя». Ярмарка вакансий прошла 31 марта в Бресте

31 марта 2017 13:11
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Новости Беларуси. Помощь тем, кто стремится найти рабочее место. «Ярмарки вакансий» собирают все большее число белорусов. Так, 31 марта в Бресте полторы сотни горожан получили возможность подыскать себе работу. Не меньшую активность проявляют и сами наниматели. Ведь такие акции для них – хороший способ быстро и напрямую найти себе сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Романюк, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома:
Было представлено 22 нанимателя, которые представляли практически всю крупную торговую сеть, в том числе (накануне летний сезон) мелкорозничная сеть, которая была представлена как государственными, так и частными.

Нынешняя ярмарка предложила брестчанам вакансии в сфере торговли. В ближайшие несколько недель на такую встречу соберут и представителей строительной отрасли.

# общество # Работа в Беларуси

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