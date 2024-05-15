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Началась подготовка военного парада в честь Дня Независимости Беларуси

15 мая 2024 07:37
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Белорусские военнослужащие приступили к подготовке военного парада в честь Дня Независимости. Свои расчеты представят Минобороны, МВД, Госпогранкомитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Началась подготовка военного парада в честь Дня Независимости Беларуси-1

Всего в параде участие примут более 6 000 военнослужащих и около 250 единиц техники. В небо над столицей поднимутся боевые самолеты и вертолеты.

Началась подготовка военного парада в честь Дня Независимости Беларуси-4

Андрей Жук, заместитель министра обороны Беларуси:
В настоящий момент у нас заканчивается первый этап подготовки, в ходе которого были сформированы парадные расчеты, была определена техника, подготовлена. Техника сосредоточена в Минском гарнизоне. 16-го числа у нас начинаются гарнизонные тренировки. Они будут проводиться три раза в неделю: вторник, среда и четверг, в ходе которых будем отрабатывать те элементы, которые будут показаны в ходе парада войск.

Право участвовать в параде в честь 80-летия освобождения Беларуси заслужено упорным ратным трудом, высокими показателями в боевой подготовке. Финальной частью торжества станут плац-концерт сводной роты почетного караула и выступление оркестра.

# День Независимости # общество

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