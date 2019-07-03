В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления от лидеров государств с Днём Независимости

Новости Беларуси. Беларусь отмечает День Независимости. Многочисленные поздравления в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают от лидеров зарубежных государств, руководителей интеграционных объединений, политических и общественных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, президент Российской Федерации Владимир Путин в своей телеграмме выразил уверенность в успешном развитии двустороннего сотрудничества. «Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме». Владимир Путин поздравил белорусов и Президента страны с Днём Независимости Мощь и растущее влияние Беларуси на международной арене подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин. Теплые слова поздравлений выразили руководители стран-партнеров по различным интеграционным объединениям – Азербайджана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента этой страны. Так, Касым-Жомарт Токаев возобновил свое приглашение белорусскому президенту посетить Нур-Султан с официальным визитом.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Сегодня под вашим умелым и мудрым руководством Беларусь уверенно претворяет в жизнь широкомасштабные преобразования с учетом долгосрочных приоритетов развития страны, которые всецело способствуют обеспечению устойчивого роста, повышению ее международного авторитета и укреплению единства белорусского народа. С Днем Независимости Беларусь также поздравили лидеры европейских государств – Австрии, Болгарии, Венгрии, Бельгии, Германии. Так, Франк-Вальтер Штайнмайер в своей телеграмме выразил искреннюю признательность Беларуси в сохранении стабильности в европейском регионе.