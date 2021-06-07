Жители Мозыря за пять минут задали вопросы, которые коммунальщикам придётся решать не одну неделю

Новости Беларуси. Дом один – проблем море. Жители Мозыря устали от запахов нечистот в подъезде: только за последние два месяца в службу 115 с просьбой навести порядок в подвале они обращались не менее семи раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда надежд наконец-то вдохнуть свежий воздух полной грудью уже не оставалось, люди обратились на горячую линию телеканала СТВ. В присутствии съемочной группы решение дурно пахнущей истории было найдено. Но оказалось, что проблемы дома на этом не исчерпаны. Продолжит тему корреспондент Александр Добриян. Олег Дашкевич вспоминает, как когда-то хранил в этом подвале консервации и картофель, а зимой здесь же с соседями играл в домино. Но это лишь воспоминания. Много лет подвал – головная боль всего подъезда.

Олег Дашкевич, житель Мозыря:

Здесь же все плавает. Опилками засыплют – и все. И все время. Ту сторону сделали, а эта сторона полностью плывет.

– И как часто это случается?

– А вы в 115 позвоните и спросите, сколько вызовов.

Статистику мы уточнили. Адрес Первомайская, 15 коммунальным службам Мозыря действительно хорошо известен.

Александр Мороз, начальник аварийно-технической службы Мозырского райжилкомхоза:

За апрель-май поступило семь заявок по канализации по этому дому. Из них три заявки – забита дворовая канализация. Выезжали специалисты водопроводно-канализационного хозяйства для устранения забития дворовой канализации. И четыре заявки было по внутридомовой канализации. Все четыре раза выезжала аварийно-техническая служба Мозырского райжилкомхоза и производила пробитие системы канализации. Во всех четырех случаях подтверждается, что в канализации находились посторонние предметы.

Канализационный засор впору рассматривать как бич современного общества.

Например, в Мозыре 60 % обращений в службу 115 именно по этому поводу.

Александр Добриян, корреспондент:

Каждый раз, когда мы сталкиваемся с такой дурно пахнущей историей (неважно, где она произошла – в Мозыре, Гомеле, Минске или Бресте), чаще всего слышим, что виноваты сами жильцы: кто-то смыл в канализацию детский подгузник, кто-то – маринованные огурцы или строительный раствор. Достаточно одного такого оригинального соседа для того, чтобы годами мучился и страдал целый дом.

Но жильцы этого дома уверяют, что в их случае причина в другом. Именно поэтому так часто приходится звонить в 115.

Светлана Липская, жительница Мозыря:

Это именно из-за труб, то, что трубы в нехорошем состоянии. У нас канализация полностью, подвал залит все время. Не то что вот периодически. Приедут, почистят и опять заливается. Ремонт затратный. Временное что-нибудь сделают, а оно опять прорывается и опять льется.

В этот раз коммунальщики пообещали разобраться с проблемой раз и навсегда.

Иван Алексеенко, ведущий инженер ЖЭУ-2 Мозырского райжилкомхоза:

Для оперативного решения этой проблемы будет вызвана промывочная машина для промытия канализационной системы. Но из-за частых обращений граждан можно предположить, что есть пролом канализационной системы, инженерных сетей под стяжкой пола. Для решения этой проблемы будет вызван проектный отдел. Для решения этой проблемы потребуется 3-4 недели.