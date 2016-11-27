Средневековые люстры и грозные рыцари: шедевры потомственного кузнеца из Гродно украшают самые знаковые места Беларуси

Новости Беларуси. За тридцать лет – тысячи изделий. Потомственный кузнец из Гродно удивляет мастерством. Из-под его руки вышли работы, которые сейчас украшают самые знаковые места Беларуси. Средневековые люстры, кованые ограждения и металлические рыцари, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вот так в брутальных условиях кузницы обычный кусок металла превращается в изящный элемент декора. И здесь не столько важна сила удара, как внутренний посыл. Банально, но факт: чтобы изготовить, например, такую люстру, нужно влюбиться в саму идею.

Юрий Круш, кузнец:

Старый кузнец научил меня так проверять работу. Берешь руку и работу ставишь. И вот так вот постепенно, постепенно подносишь. Если чувствуешь тепло, значит все удалось, все получилось. То есть кузнец вложил туда кусочек себя.

Мастерство кузнечного дела Юрий Круш постигал у своего деда – он был лучшим кузнецом в деревне. Топор выковать, коня подковать – это все к нему.

Из-под молота и наковальни Юрия за 30 лет вышли тысячи произведений. Сегодня его называют самым известным мастером кузнечных дел Беларуси. А обучаться у именитого творца стремятся чуть ли не все начинающие кузнецы. Правда, учитель он строгий, кует не только железо, но и характер будущего мастера.

Ян Янчулевич, подмастерье:

Каждое утро в прорубь, а после по приезду еще и обливаемся из ведра. Выходишь, ведро на себя и растираешь, и снег – это обязательное условие. Без этого просто никак!

Галина Буро, СТВ:

Обучение кузнечному ремеслу начинается с гвоздя. Таким образом, можно почувствовать металл. Попробуем? Ну, вот первый гвоздь в моей жизни готов!

Юрий Круш берется за самые сложные и амбициозные проекты. На счету – немало исторических заказов. Например, вместе с коллегами изготовил скульптуры рыцарей для Мирского замка. Полгода работы, 300 килограммов стали… Планы – еще амбициознее. Но об этом пока не рассказывает, чтобы все получилось.