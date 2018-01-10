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Найти работу или пройти переобучение: как безработным белорусам помогали трудоустроиться в 2017 году

10 января 2018 07:30
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Новости Беларуси. В Беларуси уменьшается число безработных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, свыше 13 тысяч минчан нашли в 2017 году работу при содействии службы занятости.

Найти работу или пройти переобучение: как безработным белорусам помогали трудоустроиться в 2017 году-1

Большинство желающих смогли трудоустроиться на ярмарках вакансий. Если ничего подходящего по специальности не нашлось, службы занятости предлагали пройти переобучение, например, на кондитера, повара, логиста, парикмахера или даже дежурного аттракционов.

Подходящую для себя вакансию смогли найти и студенты. Так, только за 2017 год около 5 тысяч учащихся смогли подрабатывать в свободное от учебы время.

# общество # Работа в Беларуси # Фотофакт

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