На заседании Палаты представителей рассмотрели законопроект «О деятельности по налоговому консультированию»

Ввести лицензирование деятельности по налоговому консультированию. Это одно из предложений, озвученное в Палате представителей, где ведется подготовка законопроекта «О деятельности по налоговому консультированию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что принятие документа позволит обеспечить должный контроль за этой деятельностью, а также защитит интересы потребителей услуг. Механизм налогового консультирования в нашей стране запущен более 7 лет назад. Предполагалось, что это будет реальная помощь хозяйственникам со стороны специалистов налоговой сферы. Но на практике некоторые из консультантов занимались незаконной деятельностью. К примеру, выстраивали схемы по обходу налоговых выплат. Такое попросту не допустимо.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим, что эта деятельность требует действительно государственного регулирования, с одной стороны. С другой стороны, как предлагает правительство, усиление роли государства, потому что очень велика ответственность консультирования налоговыми консультантами. И цена ошибки иногда измеряется очень большими деньгами. Ну а мы все понимаем, никому не хочется, особенно заказчику, быть жертвой неправильного консультирования.

Планируется, что требования к претендентам на получение квалификационного аттестата налогового консультанта повысятся. При этом оснований для прекращения действия такого аттестата станет намного больше.