В Минске планируют отремонтировать 5 мостов за 2024 год

Как идет обновление путепроводов – в сюжете Яны Лысяковой.

В вопросах ремонта и реконструкции мостов необходимо работать на упреждение. Такую задачу поставил глава государства. Оперативное устранение физического износа конструкций поможет избежать крупных финансовых затрат в будущем. За 2024 год в Минске будет отремонтировано пять объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владислав Волчков на предприятии по ремонту мостов и путепроводов трудится бригадиром около полугода. За это время успел поработать на девяти объектах. Особый акцент – на качество.

Владислав Волчков, бригадир предприятия «Горавтомост»:

Слушал речь Президента о ремонте мостов. Очень приятно, что он обращает внимание на нашу работу. Хочется качественно, своевременно выполнять нашу работу. Также стараемся вовремя ремонтировать мосты, путепроводы, чтобы не случилось никаких происшествий.

При проведении работ на путепроводах привлекают сотрудников Научно-исследовательской лаборатории мостов и инженерных сооружений БНТУ. Они помогают грамотно установить деформационный шов и провести детальное обследование конструкций.