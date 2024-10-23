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В Минске планируют отремонтировать 5 мостов за 2024 год

23 октября 2024 20:59
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В вопросах ремонта и реконструкции мостов необходимо работать на упреждение. Такую задачу поставил глава государства. Оперативное устранение физического износа конструкций поможет избежать крупных финансовых затрат в будущем. За 2024 год в Минске будет отремонтировано пять объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как идет обновление путепроводов – в сюжете Яны Лысяковой.

В Минске планируют отремонтировать 5 мостов за 2024 год-2

Владислав Волчков на предприятии по ремонту мостов и путепроводов трудится бригадиром около полугода. За это время успел поработать на девяти объектах. Особый акцент – на качество.

В Минске планируют отремонтировать 5 мостов за 2024 год-4

Владислав Волчков, бригадир предприятия «Горавтомост»:
Слушал речь Президента о ремонте мостов. Очень приятно, что он обращает внимание на нашу работу. Хочется качественно, своевременно выполнять нашу работу. Также стараемся вовремя ремонтировать мосты, путепроводы, чтобы не случилось никаких происшествий.

При проведении работ на путепроводах привлекают сотрудников Научно-исследовательской лаборатории мостов и инженерных сооружений БНТУ. Они помогают грамотно установить деформационный шов и провести детальное обследование конструкций.

В Минске планируют отремонтировать 5 мостов за 2024 год-6

Антон Шашков, заместитель директора по содержанию и ремонту мостов и путепроводов предприятия «Горавтомост»:
Они проводят для нас обследование сооружений, уже в рекомендациях прописывается: какие работы необходимо выполнить в рамках текущего ремонта либо необходим капитальный ремонт и реконструкция сооружения.

Подробности в видео.

# Ремонт # Ремонт и капремонт в Беларуси # Яна Лысякова

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