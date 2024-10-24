Белоруску с тремя детьми эвакуировали из Газы

Этой ночью в Национальном аэропорту Минск завершился долгожданный и такой непростой перелет. Эвакуировали еще одну семью из сектора Газа. В Беларусь прилетели четверо наших сограждан: мать и трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их возвращение – результат кропотливой работы белорусских дипломатов при содействии Международного комитета Красного Креста. Семья трое суток была в пути. И первое, что скажут по прибытии: главное – это мир, все остальное решаемо.



Рейс из Москвы приземлился в аэропорту, его очень ждали. На борту семья, которая мечтала вернуться домой, находясь в зоне конфликта. И вот они в Беларуси. Пассажиров встретили родные.

Родители Татьяны с дочкой не виделись два года. История семьи такова. Белоруска 20 лет назад во время учебы в университете познакомилась с палестинцем. После вышла за него замуж и переехала к нему на родину. А дальше... Об испытаниях, которые семья пережила за последний год, Татьяна рассказывает как о кошмаре, который, казалось, никогда не закончится.

Жили то у родственников, то в палатках. Наша палатка стоит до сих пор. Что люди там пережили, это просто ужас. Родители Татьяны рассказывают, что за год связи с дочкой почти не было. И они попросту не знали, увидят ли своих внуков.