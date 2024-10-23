Молодёжь Минска помогает подготовить территорию под строительство Национального исторического музея

Активисты БРСМ активно помогают в подготовке территории под новое здание Национального исторического музея и парка Народного единства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они будут расположены на участке между проспектом Победителей – улицей Орловской и рекой Свислочь. Трудовая инициатива объединила более 200 бойцов студенческих отрядов и волонтеров «Доброе сердце» из всех районов и учебных заведений столицы. Молодые люди помогают строителям навести порядок на площадке: очищают территорию от старой плитки.

Ренат Саттаров, студент Белорусского государственного медицинского университета: Это достаточно важная акция, потому что молодежь должна поддержать строительство нового парка Народного единства и Национального исторического музея. Для меня лично внести вклад в развитие собственного города – значит не остаться в стороне, а быть причастным.

Владислав Вербила, студент БГПУ имени Максима Танка: Участие в данной акции я принимаю уже не первый раз, и мне очень отрадно, что именно Белорусский республиканский союз молодежи оказывает содействие всем строителям в работе на территории.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Очень приятно, что в Республике Беларусь строятся такие знаковые объекты. И я думаю, что для молодежи также очень приятно именно первыми принять участие в наведении порядка. Уже на протяжении трех недель, еженедельно наши ребята принимают участие в данной акции.

Пока трудовой десант работает по средам. Однако планируется, что такие мероприятия будут проводить и в выходные дни, чтобы работающая молодежь также смогла присоединиться.