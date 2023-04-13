На ярмарке вакансий студентам МИТСО предложили более 300 рабочих мест

Новости Беларуси. Более 300 свободных рабочих мест предложили студентам для трудоустройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Международном университете МИТСО прошла мини-ярмарка вакансий. В ней приняли участие 7 организаций. Будущие специалисты получили консультации представителей службы занятости и управления кадров. Для многих студентов, особенно выпускных курсов, тема трудоустройства очень актуальна. В 2023 году ярмарки вакансий прошли уже в трех вузах: Минском лингвистическом, технологическом и БГУИРе. Их посетили около 700 человек.

Елизавета Краева, студентка Международного университета МИТСО:

Я впервые на подобном мероприятии. Очень интересно поучаствовать в таком интерактиве. Это действительно интересно на перспективу либо же помогать родителям оплачивать свое же обучения – это очень круто.

Владимир Поздняков, ректор Международного университета МИТСО:

Мы по количеству студентов видим очень живой отклик, интерес студентов к трудоустройству. Как правило, после подобных мероприятий порядка 50 студентов находят себе потенциального нанимателя. Это наниматель и перспективный, после окончания обучения, и, соответственно, возможно подработать во время учебы.

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Нанимателями предложены такие вакансии, как, например, юрист, следователь, член бригады ресторана, агент страховой, контролер на контрольно-пропускном пункте, экономист и тому подобное.