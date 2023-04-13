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Под Витебском сняли режим ЧС из-за паводков – уровень воды в Западной Двине пошёл на спад

13 апреля 2023 06:40
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Новости Беларуси. Уровень воды в Западной Двине начал снижаться. Река постепенно возвращается в свое русло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Витебском сняли режим ЧС из-за паводков – уровень воды в Западной Двине пошёл на спад-1

Так, в Витебске максимальный уровень подъема воды составлял свыше девяти метров. Сейчас он чуть больше восьми и продолжает снижаться. Пока сложная ситуация сохраняется в Верхнедвинском и Полоцком районах. Здесь организован постоянный мониторинг обстановки.

Под Витебском сняли режим ЧС из-за паводков – уровень воды в Западной Двине пошёл на спад-4

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:
В отдельных регионах Витебской области остаются подтопленными семь жилых домов, более 190 хозяйственных построек, три моста и 17 участков дорог. Спасатели продолжают проводить с населением разъяснительную работу с теми гражданами, у которых подворья находились или еще находятся в зоне подтопления. При необходимости оказывают необходимую помощь.

Под Витебском сняли режим ЧС из-за паводков – уровень воды в Западной Двине пошёл на спад-7

Устранены последствия большой воды и под Витебском, где Западная Двина размыла береговую линию и подбиралась к домам. Установленный там ранее режим чрезвычайной ситуации снят.

# Паводки в Беларуси # общество # Софья Глинская # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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