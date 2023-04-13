Под Витебском сняли режим ЧС из-за паводков – уровень воды в Западной Двине пошёл на спад

Новости Беларуси. Уровень воды в Западной Двине начал снижаться. Река постепенно возвращается в свое русло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Витебске максимальный уровень подъема воды составлял свыше девяти метров. Сейчас он чуть больше восьми и продолжает снижаться. Пока сложная ситуация сохраняется в Верхнедвинском и Полоцком районах. Здесь организован постоянный мониторинг обстановки.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:

В отдельных регионах Витебской области остаются подтопленными семь жилых домов, более 190 хозяйственных построек, три моста и 17 участков дорог. Спасатели продолжают проводить с населением разъяснительную работу с теми гражданами, у которых подворья находились или еще находятся в зоне подтопления. При необходимости оказывают необходимую помощь.