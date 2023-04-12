Тернистый путь героя. Что приходилось испытывать солдату в годы войны

Новости Беларуси. В Год мира и созидания телеканал СТВ продолжает знакомить вас с героями, которые ценой собственной жизни подарили нам настоящее. Наши отцы, деды и прадеды. Их героизм и отвага не покрываются пылью забвения. Мы вспоминаем их имена, их борьбу во имя Победы. И это напоминание нам, потомкам, на всю оставшуюся жизнь.

Инна Юхнель:

Мой дедушка Заварин Александр Алексеевич родился 10 апреля 1917 года в деревне Няндомского района Архангельской области в обычной, простой семье. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 24 года, через год, 12 февраля 1942 года, его призвали на фронт.

Долгий и тернистый путь героя сегодня, словно залпами гвардейских реактивных минометов, возвращают каждого члена семьи Юхнель в тот период, который шрамами покрыл сердца советского народа. Великая Отечественная война для Александра Алексеевича началась от Ленинграда, закончилась – Берлином. Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Украина – бравый парень, несмотря на многочисленные ранения, шел к общей, в том числе своей, Победе. Победе над страхами, трудностями, лишениям. Он не был один в поле воин, рядом те, кто всегда подставлял свое плечо. Инна Юхнель:

Победа может быть только тогда, когда мы все вместе. Огромное им за это спасибо и низкий поклон. Начиная свой путь младшим сержантом в должности наводчика, светлый май 1945 года Александр Алексеевич встретил в звании младшего лейтенанта. Запечатлел сей момент собственноручно на фото, которое сегодня занимает особое место в семейном альбоме.

Инна Юхнель:

Эта надпись гласит о том, какое тяжелое испытание было у тех, кто воевал и тех, кто ждал дома. Это трудный путь был. Очень трудный. Но благодаря нашим ветеранам, благодаря нашим предкам они выстояли, они смогли, они дошли до Победы.

Изучить историю военных лет, героический подвиг народа, передать правдивые факты последователям для потомков Александра Заварина – дело чести и справедливости. При помощи архивных данных, интернет-проектов, печатных изданий семья по крупицам собирала хронику боевого пути своего героя.





Инна Юхнель:

Больше всего информации мы получили из архивных данных блокады Ленинграда. Там был и военный билет, и призывной лист, и награды, и за какие подвиги давались те или иные награды. Была хроника боевых действий. А также расписывался весь боевой путь, даже по карте были отмечены точки, где, в каком месте находился взвод, в составе которого был мой дедушка. Примечательно, что и у младшего поколения семьи исследовательская работа вызвала интерес. Все вместе, одной большой семьей они из отдельно взятых биографий складывают страницы большой и бесценной книги памяти

Екатерина Юхнель:

Мы видели все своими глазами через фотографии, через архивные данные, мы видели путь, который прошел наш прадедушка, мы видели медали. Мы долго их рассматривали, удивлялись, какие они красочные, яркие. И спустя столько лет они продолжают оставаться такими же.

А наград у Александра Заварина немало. Медали «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орден Славы III степени и самый ценный орден для семьи, орден цвета крови, пролитой за мир.

Исключительное отношение и к празднику 9 Мая. В этой семье дата светится особым отблеском. Улыбкой дедушки, блеском наград, салютом и охапками тюльпанов. Инна Юхнель:

Он очень любил тюльпаны, мы всегда на кладбище приносим ему красные тюльпаны. Красные тюльпаны это словно символ Победы, это праздник весны.