В молодом гродненском микрорайоне появился новый отдел охраны правопорядка

Новости Беларуси. Укрепление внутренней безопасности и забота о молодых семьях. В Гродно в молодом микрорайоне Грандичи открыли помещение отдела охраны правопорядка и профилактики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Район сейчас активно застраивается, возводится вся необходимая инфраструктура, создаются условия, чтобы комфортно жить и растить детей. Безопасность здесь на первом месте. Новое современное помещение правоохранителей разместилось на первом этаже многоэтажки, для участковых инспекторов – все условия, чтобы качественно нести службу. К тому же для жителей помощь милиции теперь в шаговой доступности. Новый пункт охраны правопорядка стал 15-м в Гродно.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы делаем все, чтобы милиция была ближе к людям, чтобы людям было комфортнее обратиться со своими бедами и проблемами, которые у них есть, не только в территориальный РОВД, но и в отдельно взятом микрорайоне. Бывают времена, когда участковые инспекторы милиции несут и 12 часов службу. А если совершено преступление и оно не раскрыто, то иногда и стуками находятся на рабочем месте. А сегодня эти комфортные условия будут способствовать качественному несению службы участковыми инспекторами милиции.
К слову, сегодня, 13 апреля, в Минске откроют новое здание отдела по гражданству и миграции. А в Лиде ведется строительство помещения для РОВД.