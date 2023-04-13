В молодом гродненском микрорайоне появился новый отдел охраны правопорядка

Новости Беларуси. Укрепление внутренней безопасности и забота о молодых семьях. В Гродно в молодом микрорайоне Грандичи открыли помещение отдела охраны правопорядка и профилактики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Район сейчас активно застраивается, возводится вся необходимая инфраструктура, создаются условия, чтобы комфортно жить и растить детей. Безопасность здесь на первом месте. Новое современное помещение правоохранителей разместилось на первом этаже многоэтажки, для участковых инспекторов – все условия, чтобы качественно нести службу. К тому же для жителей помощь милиции теперь в шаговой доступности. Новый пункт охраны правопорядка стал 15-м в Гродно.