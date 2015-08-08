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На ярмарке у Дворца спорта в Минске 8-9 августа скидки на товары от 30 до 70%

08 августа 2015 11:58
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Новости Беларуси. Со скидкой до 70 процентов. Третья по счёту стоковая ярмарка собрала в Минске более ста предприятий. Продукцию предлагают отечественные промышленники: швейные, трикотажные и галантерейные товары, изделия изо льна. Так же в широком ассортименте представлены продовольственные товары.

Ярмарка у Дворца спорта будет работать и завтра, 9 августа.

Андрей Вознищик, заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Сегодня на нашей ярмарке представлено более 100 предприятий республики, которые привезли сюда свою продукцию. Скидки составляют от 30 до 70 процентов. Ассортимент товара различный, несмотря на то, что это летняя ярмарка.          

# общество # Ярмарки в Минске # Андрей Вознищик

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