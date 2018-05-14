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«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана

14 мая 2018 16:23
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Сегодня вся жизнь большинства горожан – в мобильных телефонах. И сложно представить, что ещё относительно недавно дела сердечные и многие другие мы решали в кабинках столичных таксофонов.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-1

«Мёрзнет девочка в автомате, прячет в зябкое пальтецо, всё в слезах и губной помаде, перемазанное лицо», – зарифмовал поэт Андрей Вознесенский.

В известной песне «мёрзнет» заменили на «плачет».

Добавили драмы. Но суть осталась прежней.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-4

«Телефонные автоматы. Маленькие истории».

Так называется серия документальных снимков известного фотографа Вадима Качана.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-7

Вадим Качан, фотограф:
В 80-ые годы я снимал и не придавал значения этим фотографиям. Но проходит время, всё это исчезает, люди становятся другими, детали другими. И сейчас, как хорошее вино или коньяк, старая фотография становится всё вкуснее и вкуснее.

Рассматриваем детали.

Кто во что был одет.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-10

Какие-то предметы, которые, в общем-то, исчезают постепенно.

Да и лица становятся другими.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-13

Тогда, в 80-ые Вадим Аркадьевич часто снимал Минск.

Уличные телефоны тоже попадали в кадр.

Со временем сложилась серия снимков.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-16

И это – тот небывалый случай, когда самые интересные разговоры – беззвучны.

Вадим Качан:
В 1988 году снимал серию про детский дом. Перед детским домом стояло дерево и телефонная будка. Она мне показалась каким-то невероятным объектом.

Как связь этих детей с другим миром.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-19

Видеть жизнь в самой жизни.

Сегодня Вадим Качан учит этому своих учеников. Хотя, на деле всё, конечно, сложнее, чем на словах.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-22

Шутит, что в те годы, когда был увлечён документальной съемкой, мог подойти к незнакомому человеку, снять его портрет на расстоянии 50 сантиметров от лица и при этом не получить в лицо.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-25

Вадим Качан:
У фотографа – такая судьба.

Он всегда вторгается в чужую жизнь, чтобы оставить её на века.

Это очень важно, чтобы понимали те, кого снимают. И поэтому, когда я снимал молодёжную группу возле таксофона, первая реакция молодого человека была – закрыть.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-28

По сути дела, там молодые люди знакомились.

Этот снимок был сделан недалеко от общежития БГУ, которое тогда находилось на проспекте Машерова.

Сегодня это – проспект Победителей.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-31

К слову, у студентов всегда был проверенный способ, как бесплатно позвонить из телефона-автомата.

Вадим Качан:
«Двоечку» туда надо было бросить, а поскольку студенты были не очень богатые, с двоечкой было жалко расставаться.

В монетке просверливали крохотное отверстие, в него продевали нитку.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-34

«Двушку» опускали в таксофон, а после разговора она возвращалась к владельцу.

Ему стоило просто дёрнуть за нитку.

Сегодня увидеть телефоны-автоматы, точь-в-точь, как в старом кино, можно разве что в выставочном зале музея связи Беларуси.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-37

Тамара Соломко, заведующая историко-информационным центром связи:
В советский период наиболее распространенными моделями таксофонов были АМТ -47 и АМТ-69, который представлен у нас, в центре.

С распадом Советского Союза монетоприёмники переделывали под приём жетонов.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-40

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-42

У нас также есть такой пример телефона-автомата.

И ещё в нашем центре интересный экспонат – универсальный, то есть предназначен для междугородних звонков и для местной связи, где использовалось 4 номинала: 15, 20, 10 и 2 копеечки.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-45

Прошли те времена, когда девушки плакали в автоматах.

Другая эпоха – другие правила. Если пять лет назад в Минске было 2 020 телефонов-автоматов, то сегодня их – уже 250.

«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана-48

Возможно, как и отправлять по почте открытки, звонить из таксофона в будущем будут любить городские романтики.

# Фотография # общество # Вадим Качан

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