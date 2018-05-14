«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана

Сегодня вся жизнь большинства горожан – в мобильных телефонах. И сложно представить, что ещё относительно недавно дела сердечные и многие другие мы решали в кабинках столичных таксофонов.
Сегодня вся жизнь большинства горожан – в мобильных телефонах. И сложно представить, что ещё относительно недавно дела сердечные и многие другие мы решали в кабинках столичных таксофонов.
«Мёрзнет девочка в автомате, прячет в зябкое пальтецо, всё в слезах и губной помаде, перемазанное лицо», – зарифмовал поэт Андрей Вознесенский.
В известной песне «мёрзнет» заменили на «плачет».
Добавили драмы. Но суть осталась прежней.
«Телефонные автоматы. Маленькие истории».
Так называется серия документальных снимков известного фотографа Вадима Качана.
Вадим Качан, фотограф:
В 80-ые годы я снимал и не придавал значения этим фотографиям. Но проходит время, всё это исчезает, люди становятся другими, детали – другими. И сейчас, как хорошее вино или коньяк, старая фотография становится всё вкуснее и вкуснее.
Рассматриваем детали.
Кто во что был одет.
Какие-то предметы, которые, в общем-то, исчезают постепенно.
Да и лица становятся другими.
Тогда, в 80-ые Вадим Аркадьевич часто снимал Минск.
Уличные телефоны тоже попадали в кадр.
Со временем сложилась серия снимков.
И это – тот небывалый случай, когда самые интересные разговоры – беззвучны.
Вадим Качан:
В 1988 году снимал серию про детский дом. Перед детским домом стояло дерево и телефонная будка. Она мне показалась каким-то невероятным объектом.
Как связь этих детей с другим миром.
Видеть жизнь в самой жизни.
Сегодня Вадим Качан учит этому своих учеников. Хотя, на деле всё, конечно, сложнее, чем на словах.
Шутит, что в те годы, когда был увлечён документальной съемкой, мог подойти к незнакомому человеку, снять его портрет на расстоянии 50 сантиметров от лица и при этом не получить в лицо.
Вадим Качан:
У фотографа – такая судьба.
Он всегда вторгается в чужую жизнь, чтобы оставить её на века.
Это очень важно, чтобы понимали те, кого снимают. И поэтому, когда я снимал молодёжную группу возле таксофона, первая реакция молодого человека была – закрыть.
По сути дела, там молодые люди знакомились.
Этот снимок был сделан недалеко от общежития БГУ, которое тогда находилось на проспекте Машерова.
Сегодня это – проспект Победителей.
К слову, у студентов всегда был проверенный способ, как бесплатно позвонить из телефона-автомата.
Вадим Качан:
«Двоечку» туда надо было бросить, а поскольку студенты были не очень богатые, с двоечкой было жалко расставаться.
В монетке просверливали крохотное отверстие, в него продевали нитку.
«Двушку» опускали в таксофон, а после разговора она возвращалась к владельцу.
Ему стоило просто дёрнуть за нитку.
Сегодня увидеть телефоны-автоматы, точь-в-точь, как в старом кино, можно разве что в выставочном зале музея связи Беларуси.
Тамара Соломко, заведующая историко-информационным центром связи:
В советский период наиболее распространенными моделями таксофонов были АМТ -47 и АМТ-69, который представлен у нас, в центре.
С распадом Советского Союза монетоприёмники переделывали под приём жетонов.
У нас также есть такой пример телефона-автомата.
И ещё в нашем центре интересный экспонат – универсальный, то есть предназначен для междугородних звонков и для местной связи, где использовалось 4 номинала: 15, 20, 10 и 2 копеечки.
Прошли те времена, когда девушки плакали в автоматах.
Другая эпоха – другие правила. Если пять лет назад в Минске было 2 020 телефонов-автоматов, то сегодня их – уже 250.
Возможно, как и отправлять по почте открытки, звонить из таксофона в будущем будут любить городские романтики.