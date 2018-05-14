«Перед детдомом стояло дерево и телефонная будка. Как связь этих детей с другим миром»: история минских таксофонов в фотографиях Вадима Качана

Сегодня вся жизнь большинства горожан – в мобильных телефонах. И сложно представить, что ещё относительно недавно дела сердечные и многие другие мы решали в кабинках столичных таксофонов.

«Мёрзнет девочка в автомате, прячет в зябкое пальтецо, всё в слезах и губной помаде, перемазанное лицо», – зарифмовал поэт Андрей Вознесенский. В известной песне «мёрзнет» заменили на «плачет». Добавили драмы. Но суть осталась прежней.

«Телефонные автоматы. Маленькие истории». Так называется серия документальных снимков известного фотографа Вадима Качана.

Вадим Качан, фотограф:

В 80-ые годы я снимал и не придавал значения этим фотографиям. Но проходит время, всё это исчезает, люди становятся другими, детали – другими. И сейчас, как хорошее вино или коньяк, старая фотография становится всё вкуснее и вкуснее. Рассматриваем детали. Кто во что был одет.

Какие-то предметы, которые, в общем-то, исчезают постепенно. Да и лица становятся другими.

Тогда, в 80-ые Вадим Аркадьевич часто снимал Минск. Уличные телефоны тоже попадали в кадр. Со временем сложилась серия снимков.

И это – тот небывалый случай, когда самые интересные разговоры – беззвучны. Вадим Качан:

В 1988 году снимал серию про детский дом. Перед детским домом стояло дерево и телефонная будка. Она мне показалась каким-то невероятным объектом. Как связь этих детей с другим миром.

Видеть жизнь в самой жизни. Сегодня Вадим Качан учит этому своих учеников. Хотя, на деле всё, конечно, сложнее, чем на словах.

Шутит, что в те годы, когда был увлечён документальной съемкой, мог подойти к незнакомому человеку, снять его портрет на расстоянии 50 сантиметров от лица и при этом не получить в лицо.

Вадим Качан:

У фотографа – такая судьба. Он всегда вторгается в чужую жизнь, чтобы оставить её на века. Это очень важно, чтобы понимали те, кого снимают. И поэтому, когда я снимал молодёжную группу возле таксофона, первая реакция молодого человека была – закрыть.

По сути дела, там молодые люди знакомились. Этот снимок был сделан недалеко от общежития БГУ, которое тогда находилось на проспекте Машерова. Сегодня это – проспект Победителей.

К слову, у студентов всегда был проверенный способ, как бесплатно позвонить из телефона-автомата. Вадим Качан:

«Двоечку» туда надо было бросить, а поскольку студенты были не очень богатые, с двоечкой было жалко расставаться. В монетке просверливали крохотное отверстие, в него продевали нитку.

«Двушку» опускали в таксофон, а после разговора она возвращалась к владельцу. Ему стоило просто дёрнуть за нитку. Сегодня увидеть телефоны-автоматы, точь-в-точь, как в старом кино, можно разве что в выставочном зале музея связи Беларуси.

Тамара Соломко, заведующая историко-информационным центром связи:

В советский период наиболее распространенными моделями таксофонов были АМТ -47 и АМТ-69, который представлен у нас, в центре. С распадом Советского Союза монетоприёмники переделывали под приём жетонов.

У нас также есть такой пример телефона-автомата. И ещё в нашем центре интересный экспонат – универсальный, то есть предназначен для междугородних звонков и для местной связи, где использовалось 4 номинала: 15, 20, 10 и 2 копеечки.

Прошли те времена, когда девушки плакали в автоматах. Другая эпоха – другие правила. Если пять лет назад в Минске было 2 020 телефонов-автоматов, то сегодня их – уже 250.