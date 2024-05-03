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На выставке «Чеканя память» в музее ВОВ представили монету к 80-летию освобождения Беларуси

03 мая 2024 07:01
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Серебряная памятная монета «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» пополнила экспозицию музея Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представлен проект «Чеканя память».

На выставке «Чеканя память» в музее ВОВ представили монету к 80-летию освобождения Беларуси-1

Он посвящен освобождению Беларуси и героям, внесшим значительный вклад в Победу. «Брестская крепость-герой», «Партизаны», «Воины-освободители», «Первый Белорусский фронт. Рокоссовский» – каждый юбилейный год в суверенной Беларуси создавались памятные серии. Процесс трудоемкий. Только на изготовление эскизов художнику нужно около трех месяцев.

На выставке «Чеканя память» в музее ВОВ представили монету к 80-летию освобождения Беларуси-4

Олег Филиппов, советник главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси:
Художники очень сильно стараются в этом плане, мы им помогаем как можем. Они посещают очень часто музей, выставки, галереи. Общаются непосредственно с участниками событий, читают мемуары. Работа очень интересная, творческая, но занимает достаточно большое количество времени.

На выставке «Чеканя память» в музее ВОВ представили монету к 80-летию освобождения Беларуси-7

Длительный процесс реализации задуманного и на монетном дворе. Каждый символ отражает силу и дух белорусского народа.

На выставке «Чеканя память» в музее ВОВ представили монету к 80-летию освобождения Беларуси-10

Анастасия Ермакова, ведущий специалист Национального банка Беларуси:
Если говорить про огонь, то тоже имеет двойное значение. Это обозначает и разруху, и огонь, и пламя войны, но также и то, что это как Вечный огонь и символ Победы.

На выставке «Чеканя память» в музее ВОВ представили монету к 80-летию освобождения Беларуси-13

Выставка будет работать до конца мая. Посетители также могут ознакомиться с экспонатами, отражающими процесс создания белорусских памятных монет. Это оригинальные эскизы художников Национального банка – эталонный и рабочий инструмент для чеканки.

# Великая Отечественная война # общество

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