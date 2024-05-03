На выставке «Чеканя память» в музее ВОВ представили монету к 80-летию освобождения Беларуси

Серебряная памятная монета «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» пополнила экспозицию музея Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представлен проект «Чеканя память».

Он посвящен освобождению Беларуси и героям, внесшим значительный вклад в Победу. «Брестская крепость-герой», «Партизаны», «Воины-освободители», «Первый Белорусский фронт. Рокоссовский» – каждый юбилейный год в суверенной Беларуси создавались памятные серии. Процесс трудоемкий. Только на изготовление эскизов художнику нужно около трех месяцев.

Олег Филиппов, советник главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси:

Художники очень сильно стараются в этом плане, мы им помогаем как можем. Они посещают очень часто музей, выставки, галереи. Общаются непосредственно с участниками событий, читают мемуары. Работа очень интересная, творческая, но занимает достаточно большое количество времени.

Длительный процесс реализации задуманного и на монетном дворе. Каждый символ отражает силу и дух белорусского народа.

Анастасия Ермакова, ведущий специалист Национального банка Беларуси:

Если говорить про огонь, то тоже имеет двойное значение. Это обозначает и разруху, и огонь, и пламя войны, но также и то, что это как Вечный огонь и символ Победы.