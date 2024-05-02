Их фронт – спасение.
Их фронт – спасение.
Было 570 врачей и более 2 тысяч в среднем медицинского персонала.
Их оружие – скальпель. Но не всегда. С санитарной сумкой и наперевес – винтовка.
Это был партизанский командир, ночью это был хирург.
Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей.
Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона» 4 мая в 16:50 на СТВ.