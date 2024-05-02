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Как медики спасали жизни на войне – в новой серии проекта «Партизанская сторона»

02 мая 2024 20:18
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Их фронт – спасение.

Как медики спасали жизни на войне – в новой серии проекта «Партизанская сторона»-1

Было 570 врачей и более 2 тысяч в среднем медицинского персонала.

Их оружие – скальпель. Но не всегда. С санитарной сумкой и наперевес – винтовка.

Как медики спасали жизни на войне – в новой серии проекта «Партизанская сторона»-4

Это был партизанский командир, ночью это был хирург.

Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей.

Как медики спасали жизни на войне – в новой серии проекта «Партизанская сторона»-7

Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона» 4 мая в 16:50 на СТВ.

# Великая Отечественная война # общество

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