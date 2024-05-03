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Первые хозяйства Брестской области приступили к косовице

03 мая 2024 06:34
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Аграрии продолжают весенние полевые работы. Первые хозяйства Брестской области приступили к косовице. С количеством и качеством кормов напрямую связаны успехи молочной отрасли и в животноводстве. Обеспечить сохранность заготовленного – требование Президента, прозвучавшее на совещании о развитии села и повышении эффективности АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нужно в целом обратить серьезное внимание на кормозаготовку – такое поручение Александр Лукашенко дал и во время рабочей поездки в Могилевскую область.

Первые хозяйства Брестской области приступили к косовице-1

Технологии здесь – вопрос номер один. В Брестской области первым укосом предстоит обработать 242 тысячи гектаров. Площади значительные. Подспорьем станет обновление машинно-тракторного парка. В 2023 году в юго-западном регионе приобрели 37 кормоуборочных комбайнов, с начала 2024 года – 13.

До начала массовой работы остались считаные дни. Основная задача на этом этапе – заготовить корма с высокими качественными параметрами. Беларусь не только обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из ведущих экспортеров сельхозпродукции на мировой рынок. Ставка на развитие села подтвердила свою правильность. Этот факт подчеркнул Александр Лукашенко, выступая на заседании ВНС.

# Посевная кампания # общество

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