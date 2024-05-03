Аграрии продолжают весенние полевые работы. Первые хозяйства Брестской области приступили к косовице. С количеством и качеством кормов напрямую связаны успехи молочной отрасли и в животноводстве. Обеспечить сохранность заготовленного – требование Президента, прозвучавшее на совещании о развитии села и повышении эффективности АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нужно в целом обратить серьезное внимание на кормозаготовку – такое поручение Александр Лукашенко дал и во время рабочей поездки в Могилевскую область.