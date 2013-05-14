На выставке автографов в Минске можно увидеть росчерки Педро Альмодовара, Тони Блэра и Магдалены Нойнер

За автографами знаменитостей выстраиваются очереди. Коллекционируют и хранят как великую ценность, ими дорожат и гордятся. Ведь этот маленький росчерк - частичка самого кумира.

В Минске впервые открылась необычная выставка автографов, на которой можно увидеть росписи многих знаменитых деятелей, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Андрей Леневич, научный сотрудник Дома-музея I съезда РСДРП:

Мы решили, что будет довольно познавательно для многих посетителей, увидеть автографы разного периода. У нас есть автографы 17, 18, 19 веков и современности.

Здесь собраны автографы титулованных спортсменов, политиков, актеров, певцов. Предоставили их, в основном, коллекционеры. Кому-то расписалась на память президент Литвы Даля Грибаускайте, а кому-то британский премьер Тони Блэр. Удалось взять автографы у знаменитого актера Джона Траволты, певца Карела Готта, культового режиссера Педро Альмодовара.

Андрей Леневич:

Есть и Оливера Кана, и Магдалены Нойнер. Людям старшего возраста будет приятно увидеть автограф Катарины Витт, восточногерманской фигуристки. Кроме того, у нас представлен предметный ряд, на котором расписывались спортсмены - это и шарфы, и кепки, и футбольные программки.

Но кроме автографов современных знаменитостей на выставке можно найти уникальные исторические экспонаты. К примеру, послание Якуба Коласа Янке Мавру с подписью «Твой Якуб Колас».

Андрей Леневич:

Уникальность его в том, что он экспонируется впервые для широкого круга зрителей и был найдено буквально несколько месяцев назад в фондах Национального исторического музея Республики Беларусь. Экспонат был предоставлен нам и сегодня его можно увидеть в нашей экспозиции. Будет интересно не только посетителям, но и специалистам, так как они ранее с этим документом не были знакомы.

В последнее время все чаще можно найти открытки с уже напечатанными автографами, зачастую поддельными. Но здесь лишь оригиналы, они представляют настоящую ценность.

Андрей Леневич:

Один из наиболее интересных предметов - Статут ВКЛ, датируемый концом 17 века, на котором оставлена личная подпись его владельца - представителя дворянского рода Курсаков. Кроме этого, у нас очень интересный предметный ряд конца 19 - начала 20 века, в том числе личная фотография с автографом Францишка Богушевича.

Выставка росчерков знаменитостей интерактивна. Каждый может оставить в ней свой след. К примеру, одним из первых на стене автографов расписался известный хореограф, балетмейстер Валентин Елизарьев.