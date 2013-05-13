Флаг Беларуси, который полгода находился на космической орбите, Олег Новицкий подарил Президенту

Новости Беларуси. Флаг Беларуси, который полгода находился на космической орбите, будет храниться в Республике. Об этом сообщил летчик-космонавт Олег Новицкий.

Наш земляк полгода провел на МКС в составе международного экипажа. Государственный символ космонавт передал 9 мая Президенту Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Просто подарить Президенту Государственный флаг, который я брал с собой, флаг Беларуси. И когда появилась такая возможность, я очень обрадовался, что флаг будет находиться в музее. И Президент знает об этом, что флаг страны, которую он возглавляет, побывал в космосе.