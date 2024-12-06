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7 декабря на «Минск-Арене» пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед»

06 декабря 2024 10:40
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Это нельзя пропустить. Грандиозное спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед» пройдет уже в эту субботу под сводами «Минск-Арены», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 декабря на «Минск-Арене» пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед»-2

Возродить подобный формат представлений ранее предложил Президент. Приглашение на предстоящее шоу получили студенты со всей страны. Как отмечают организаторы, если все задуманное получится, то обязательно будет продолжение. В создании шоу принимают участие 900 человек – это артисты, спортсмены, режиссерско-постановочная группа, техники и даже команда МЧС. Для одного из номеров построили даже два бассейна.

7 декабря на «Минск-Арене» пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед»-4

Вера Буцель, член национальной команды по синхронному плаванию:
Это у нас впервые. Мы очень рады, что нас позвали, соорудили такой прекрасный бассейн, заботятся о том, что он теплый, сливают, нагревают воду.

Яна Кудина, член национальной команды по синхронному плаванию:
Номер называется «Яркие сны». У нас были купальники, которые как раз подходят под музыку, под номер в целом. Мы уже их опробовали в воде, со светом все смотрится прекрасно, замечательно, красиво. Макияж будем пробовать завтра наносить, смотреть, как по теням, стрелки как лягут. Поэтому будем завтра все пробовать.

Самые яркие моменты происходящего на «Минск-Арене» покажут наши коллеги. Телеверсия проекта «Время наших побед» на ОНТ в воскресенье в 17:50.

# Государственная политика в области спорта # Белорусские спортсмены

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