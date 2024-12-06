7 декабря на «Минск-Арене» пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед»

Это нельзя пропустить. Грандиозное спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед» пройдет уже в эту субботу под сводами «Минск-Арены», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возродить подобный формат представлений ранее предложил Президент. Приглашение на предстоящее шоу получили студенты со всей страны. Как отмечают организаторы, если все задуманное получится, то обязательно будет продолжение. В создании шоу принимают участие 900 человек – это артисты, спортсмены, режиссерско-постановочная группа, техники и даже команда МЧС. Для одного из номеров построили даже два бассейна.

Вера Буцель, член национальной команды по синхронному плаванию:

Это у нас впервые. Мы очень рады, что нас позвали, соорудили такой прекрасный бассейн, заботятся о том, что он теплый, сливают, нагревают воду.

Яна Кудина, член национальной команды по синхронному плаванию:

Номер называется «Яркие сны». У нас были купальники, которые как раз подходят под музыку, под номер в целом. Мы уже их опробовали в воде, со светом все смотрится прекрасно, замечательно, красиво. Макияж будем пробовать завтра наносить, смотреть, как по теням, стрелки как лягут. Поэтому будем завтра все пробовать.

Самые яркие моменты происходящего на «Минск-Арене» покажут наши коллеги. Телеверсия проекта «Время наших побед» на ОНТ в воскресенье в 17:50.