Белорусские правоохранители и полиция Дубая договорились об укреплении сотрудничества

Белорусские правоохранители и полиция Дубая будут укреплять сотрудничество. Такая договоренность достигнута в ходе встречи министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова с начальником полиции Дубая, которая состоялась в завершение визита нашей делегации в ОАЭ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его итоги оказались более чем удачными. Силовики двух стран теперь будут активнее взаимодействовать в борьбе с преступностью, обеспечении безопасности и общественного порядка в своих регионах. Намечены и перспективные проекты. В частности, программа, которая позволит обменяться опытом в сфере медицинского обеспечения и санаторной реабилитации, разработанным с использованием новейших технологий. Появилась возможность приобрести специальные тренажеры для физической подготовки сотрудников органов внутренних дел Беларуси.