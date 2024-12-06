Прямой эфир

Белорусские правоохранители и полиция Дубая договорились об укреплении сотрудничества

06 декабря 2024 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские правоохранители и полиция Дубая будут укреплять сотрудничество. Такая договоренность достигнута в ходе встречи министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова с начальником полиции Дубая, которая состоялась в завершение визита нашей делегации в ОАЭ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские правоохранители и полиция Дубая договорились об укреплении сотрудничества-2

Его итоги оказались более чем удачными. Силовики двух стран теперь будут активнее взаимодействовать в борьбе с преступностью, обеспечении безопасности и общественного порядка в своих регионах. Намечены и перспективные проекты. В частности, программа, которая позволит обменяться опытом в сфере медицинского обеспечения и санаторной реабилитации, разработанным с использованием новейших технологий. Появилась возможность приобрести специальные тренажеры для физической подготовки сотрудников органов внутренних дел Беларуси.

# МВД # МВД Беларуси # Беларусь-ОАЭ # Иван Кубраков

Другие новости рубрики

Все новости
Мишустин и Матвиенко прибыли в Минск для участия в Высшем госсовете Союзного государства
06 декабря 2024 10:36

Мишустин и Матвиенко прибыли в Минск для участия в Высшем госсовете Союзного государства

«Принимать участие будут обычные граждане». В столице стартует фестиваль «Минск единый»
06 декабря 2024 09:42

«Принимать участие будут обычные граждане». В столице стартует фестиваль «Минск единый»

Алёна Дзиодзина: «Белорусский народ выбирал свою линию, а не кто-то извне выбирал за него»
06 декабря 2024 08:41

Алёна Дзиодзина: «Белорусский народ выбирал свою линию, а не кто-то извне выбирал за него»