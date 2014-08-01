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На выходных в Беларуси ожидается до 36 градусов тепла

01 августа 2014 19:36
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Новости Беларуси. На предстоящих выходных жара в Беларуси усилится еще больше. Температура воздуха местами будет достигать плюс 36. При этом осадков практически не будет. 1 авгста столбик термометра также превысит 30-градусную отметку. По северо-западу республики пройдут кратковременные дожди, грозы, ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. На остальной территории страны синоптики обещают солнечную и сухую погоду, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Еще в начале недели медики порекомендовали руководителям крупных предприятий пересмотреть режим работы. К примеру, на МТЗ четырехчасовую сиесту  не ввели, но здесь появились дополнительные перерывы. Из-за жары пришлось скорректировать и трудовой график: в итоге вечерняя смена переведена на ночное время. Чтобы сотрудники легче переносили зной, их  снабжают питьевой водой бесплатно. ЧП, связанных с жарой, на предприятии не было, но помощь здесь оказать  готовы всегда.

Когда солнце в зените, работникам «Зеленстроя» разрешили уходить в тень. Теперь после 11-ти утра дворники наводят порядок под сенью деревьев: в парках и скверах.

Условия для тех, кто работает под открытым небом, смягчили и другие службы. Так, дорожники приостановили укладку асфальта. Кроме того, часть бригад перешла с дневных на ночные смены. А вот строители хоть и работают в штатном режиме,  укладку кровли и покраску фасадов пока не выполняют.

На протяжении какого времени предприятия, да и не только, будут работать в щадящем режиме, неизвестно. Но пока по прогнозу за знойными выходными следует еще одна не менее знойная неделя...   

# общество # Погода в Беларуси

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