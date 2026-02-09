На выездном заседании Совета Республики обсудили работу с обращениями граждан

Не только задать вопрос, но и получить на него ответ. В Беларуси работа власти с обращениями граждан выстроена достаточно четко. Об этом в Ушачах на выездном Президиуме Совета Республики заявила председатель Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы регулярно встречаются с трудовыми коллективами, организовываются личные приемы. Однако в этом вопросе нужно придерживаться двух ориентиров. Во главе угла всегда должно быть справедливое отношение к людям. На это на Всебелорусском народном собрании, обращаясь к парламенту, акцентировал внимание и Президент. Кроме того, все законы должны идти от жизни. К слову, уже утвержден план работы над законопроектами на 2026 год. Не исключение и работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Глеб Лапицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Прием граждан – это наша постоянная форма работы, наверное одна из самых основных, потому что это прямой диалог с людьми. С теми, которых беспокоят и не всегда беспокоят, с теми, кто приходит с какими-то инициативами. Потом их инициативы закладываются в основу законопроектов, решений, которые принимаются в стране. Только за 2025 год от жителей Витебской области поступило порядка 39 тысяч обращений. Как правило, люди идут с вопросами, с которыми сталкиваются в повседневной жизни. Это доступность услуг здравоохранения, сфера жилищно-коммунального хозяйства. Задача сенаторов – не просто выслушать, но и подсказать по какому пути двигаться, чтобы поставить точку.

Снежана Титова, управляющий делами Витебского областного исполнительного комитета:

Больше разъяснительной работы для граждан: рассказывать о новых законах, о приоритетных направлениях развития, о тех же госпрограммах. Потому что зачастую люди обращаются сегодня, не зная о том, что, например, через год или два запланирован либо ремонт, либо строительство какой-то дороги. Ну и конечно, активная гражданская позиция во всех направлениях.

На выездном заседании детально рассмотрели вопрос качества оказания медицинских услуг. От состояния ФАПов в небольших населенных пунктах до строительства больницы в областном центре. Сегодня в регионе не хватает врачей общей практики, педиатров, хирургов. Однако, чтобы проконсультировать пациентов, в малые города регулярно выезжают специалисты из Витебска. Подставляют плечо и выпускники медицинского университета.