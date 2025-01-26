Почётный гражданин Витебского района Геннадий Рамченко принял участие в выборах Президента

Передавать опыт будущим поколениям. Такую задачу перед собой ставит почетный гражданин Витебского района – 86-летний Геннадий Рамченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 января свой выбор он сделал на дому.

Именитый витебчанин видел Беларусь разной. В том числе разрушенной, послевоенной, бедной. Сегодняшняя страна – настоящий подарок для всех ее жителей, отмечает Герой Социалистического Труда. Это гордое звание он получил в 28 лет за годы работы машинистом экскаватора.

На его счету около 6 тысяч отвоеванных для народного хозяйства гектаров. За титанический труд витебчанин получил все высшие награды Советского Союза и Республики Беларусь. Но признается, что главная ценность для него – Родина и близкие люди.