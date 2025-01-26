Почётный гражданин Витебского района Геннадий Рамченко принял участие в выборах Президента

Передавать опыт будущим поколениям. Такую задачу перед собой ставит почетный гражданин Витебского района – 86-летний Геннадий Рамченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 января свой выбор он сделал на дому.
Передавать опыт будущим поколениям. Такую задачу перед собой ставит почетный гражданин Витебского района – 86-летний Геннадий Рамченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 января свой выбор он сделал на дому.
Именитый витебчанин видел Беларусь разной. В том числе разрушенной, послевоенной, бедной. Сегодняшняя страна – настоящий подарок для всех ее жителей, отмечает Герой Социалистического Труда. Это гордое звание он получил в 28 лет за годы работы машинистом экскаватора.
На его счету около 6 тысяч отвоеванных для народного хозяйства гектаров. За титанический труд витебчанин получил все высшие награды Советского Союза и Республики Беларусь. Но признается, что главная ценность для него – Родина и близкие люди.
Геннадий Рамченко, почетный гражданин Витебского района:
Любите свою страну. Никто вам никогда ничего не даст и не принесет. Только мы сами можем. Не стесняйтесь говорить, что мы белорусы. У меня дети, внуки, правнуки есть, и я горжусь тем, что они у меня есть. Я огромный оставил след на этой белорусской земле.
Мирное небо над головой для Геннадия Евгеньевича не просто красивые слова. Историей своей жизни почетный житель Витебского района делится со школьниками. Уверен, рассказать правду о войне, в которой победил советский народ, не просто цель, а миссия. Переписать историю невозможно, пока есть свидетели тех событий.