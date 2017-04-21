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На время Радуницы столичные перевозчики обновили расписание общественного транспорта

21 апреля 2017 17:15
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Новости Беларуси. С 22 по 25 апреля организованы городские и пригородные маршруты к местам захоронений.

Подвозить на кладбища дополнительный транспорт будет с 7 до 19 часов.

На время Радуницы столичные перевозчики обновили расписание общественного транспорта-1

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».

Кроме того, для автовладельцев возле каждого минского кладбища определили дополнительные места для парковки.

К примеру, возле «Восточного» оставить свою машину можно на крайних правых полосах проспекта Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Праздники

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