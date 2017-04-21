Прямой эфир

Председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»: задача поставлена 500 долларов, но они должны быть заработаны

21 апреля 2017 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжать модернизацию и искать новые рынки сбыта. Позицию главы государства поддерживают и аграрии. 21 апреля большинство специалистов сделали рабочую паузу и смотрели трансляцию. Всем небезразлична ситуация в стране. Как будет развиваться политика, экономика и что ждать в социальной сфере – работники высказывали свои предположения и обсуждали задачи, поставленные Президентом. Тот факт, что многие поручения уже выполняются и приносят свои финансовые плоды, говорит о верной стратегии.

Председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»: задача поставлена 500 долларов, но они должны быть заработаны-1

Виктор Демянович, главный специалист по пушному зверохозяйству СПК «Прогресс-Вертелишки»:
Президент в своем послании обратился в том, чтобы была модернизация на производстве. Мы в нашем хозяйстве стараемся поддерживать отношения со всеми странами. Направление наше заключается в том, что мы сейчас перешли на новые виды норки. Китайский рынок на сегодняшний день требует хорошую норку.

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»:
Да, задача поставлена 500 долларов, или 1000 рублей. Но они должны быть заработаны. Что касается хозяйства нашего в целом, если подходить к 1000 рублей, она уже примерно в тех краях. Я думаю, что мы будем близки к истине к Новому году, что у нас эта проблема будет решена.  

Кстати, комплекс в Вертилишках сегодня один из ведущих в стране. В ближайшее время предприятие начнет строительство в агрогородке спортивного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Василий Ревяко # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию

Другие новости рубрики

Все новости
«Вообще, заставлять работать – идея хорошая»: белорусы обсуждают послание Президента
21 апреля 2017 10:48

«Вообще, заставлять работать – идея хорошая»: белорусы обсуждают послание Президента

Представители «Белорусской федерации беспилотной авиации» Евгений Ермоленко и Глеб Бондарик на СТВ
21 апреля 2017 07:22

Представители «Белорусской федерации беспилотной авиации» Евгений Ермоленко и Глеб Бондарик на СТВ

Порывистый ветер и ночные заморозки. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
21 апреля 2017 06:02

Порывистый ветер и ночные заморозки. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности