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Директор средней школы Минска: оптимально каждой школе решать с родителями, как будет лучше для учреждения образования

21 апреля 2017 13:31
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Новости Беларуси. 21 апреля Президент обратился с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему образования, в частности, проблемы современной школы Президент поднимал не раз. Вот и сегодня Александр Лукашенко высказывается достаточно прямолинейно: дети перегружены.

Виктория Немкович, директор средней школы № 68 Минска:
Я думаю, тут надо будет оптимально решать каждой школе вместе с родительской общественностью, как будет лучше для каждого учреждения образования. Еще надо обратить внимание на то, по сколько смен работают школы. Конечно, хорошо дать деткам, которые с утра, поспать лишний час.

# общество # Образование в Беларуси

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