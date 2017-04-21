«Александр Лукашенко возлагает на нас определенные надежды, которые мы обязаны оправдать». Студенты – о послании Президента

Новости Беларуси. 21 апреля Президент обратился с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Среди тех, кто следил за событиями в Овальном зале, и студенты. Традиционно в своих выступления глава государства поднимает проблемы молодежи.

Основной посыл этого дня: студенты должны быть уверены в первом рабочем месте,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бурда, студент 4-го курса Академии управления при Президент Республики Беларусь:

Лично я с уверенностью могу сказать, что в нашей стране делается все для всестороннего развития, реализации потенциала нашей молодежи. И, что весьма отрадно, Президент очень тепло относится к молодежи Республики Беларусь, возлагает на нас определенные надежды, которые мы, безусловно, обязаны оправдать.