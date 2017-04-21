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«Александр Лукашенко возлагает на нас определенные надежды, которые мы обязаны оправдать». Студенты – о послании Президента

21 апреля 2017 10:52
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Новости Беларуси. 21 апреля Президент обратился с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Среди тех, кто следил за событиями в Овальном зале, и студенты. Традиционно в своих выступления глава государства поднимает проблемы молодежи.

Основной посыл этого дня: студенты должны быть уверены в первом рабочем месте,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бурда, студент 4-го курса Академии управления при Президент Республики Беларусь:
Лично я с уверенностью могу сказать, что в нашей стране делается все для всестороннего развития, реализации потенциала нашей молодежи. И, что весьма отрадно, Президент очень тепло относится к молодежи Республики Беларусь, возлагает на нас определенные надежды, которые мы, безусловно, обязаны оправдать.

«Александр Лукашенко возлагает на нас определенные надежды, которые мы обязаны оправдать». Студенты – о послании Президента-1

Сергей Цыганков, студент 1-го курса Академии управления при Президент Республики Беларусь:
Главой государства была отмечена необходимость увеличения практикоориентированности образования, реформ, направленных на повышение участия студентов в практических занятиях, в работах предприятий, работах тех фирм и учреждений, в которые они будут направлены на дальнейшую работу.

«Александр Лукашенко возлагает на нас определенные надежды, которые мы обязаны оправдать». Студенты – о послании Президента-4

Мария Анисимова, студентка 1-го курса Академии управления при Президент Республики Беларусь:
Я полностью согласна с тезисом Президента, что не работа должна искать человека, а человек должен искать работу. Так как я являюсь студенткой первого курса, мне уже очень интересно, где я могу проявить свои навыки, какие возможности вообще меня ждут, где я могу работать в дальнейшем.

# общество # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию

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