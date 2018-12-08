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«Мисс мира-2018»: белорусские красавицы пожелали Марии Василевич удачи

08 декабря 2018 12:39
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Новости Беларуси. Финал конкурса красоты «Мисс мира» состоится 8 декабря. Среди девушек, которые будут бороться за победу, – первая красавица Беларуси Мария Василевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Мисс мира-2018»: белорусские красавицы пожелали Марии Василевич удачи-1

За нее будет болеть, пожалуй, вся страна. В том числе и те, кого она обошла в национальном отборе. Финалистки «Мисс Беларусь-2018» организовали флешмоб в поддержку Марии Василевич.

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«Мисс мира-2018»: белорусские красавицы пожелали Марии Василевич удачи-4

Анастасия Лавринчук, финалистка «Мисс Беларусь-2018»:
Машенька, мы тебя очень хотим поддержать и сказать, что мы очень-очень тобой гордимся. Желаем тебе новых впечатлений, новых знакомств. Ну а мы ждем тебя дома, чтобы обнять тебя и сказать теплые слова лично.

«Мисс мира-2018»: белорусские красавицы пожелали Марии Василевич удачи-7

Мария Первий, финалистка «Мисс Беларусь-2018»:
Я в тебя верю. Ты действительно большая молодец. Ты добиваешься успеха, всех целей, которые ставишь перед собой. Ну а нам остается только поддерживать тебя и помогать.

«Мисс мира-2018»: белорусские красавицы пожелали Марии Василевич удачи-10

Напоминаем, что «Мисс мира» выбирают в Китае. Итоги конкурса узнаем ближе к вечеру. Уже в понедельник Марию Василевич будут встречать в национальном аэропорту «Минск». В каком статусе – пока не станем загадывать.

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«Мисс мира-2018»: белорусские красавицы пожелали Марии Василевич удачи-13

# Мисс мира # общество # Мария Василевич # Анастасия Лавринчук # Мария Первий # Фотофакт

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