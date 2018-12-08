«Мисс мира-2018»: белорусские красавицы пожелали Марии Василевич удачи

Новости Беларуси. Финал конкурса красоты «Мисс мира» состоится 8 декабря. Среди девушек, которые будут бороться за победу, – первая красавица Беларуси Мария Василевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20-летняя минчанка стала Мисс Беларусь-2018. Что известно о красавице

За нее будет болеть, пожалуй, вся страна. В том числе и те, кого она обошла в национальном отборе. Финалистки «Мисс Беларусь-2018» организовали флешмоб в поддержку Марии Василевич. Мария Василевич показала, в каких нарядах представит Беларусь на «Мисс мира-2018»: большой фотофакт

Анастасия Лавринчук, финалистка «Мисс Беларусь-2018»:

Машенька, мы тебя очень хотим поддержать и сказать, что мы очень-очень тобой гордимся. Желаем тебе новых впечатлений, новых знакомств. Ну а мы ждем тебя дома, чтобы обнять тебя и сказать теплые слова лично.

Мария Первий, финалистка «Мисс Беларусь-2018»:

Я в тебя верю. Ты действительно большая молодец. Ты добиваешься успеха, всех целей, которые ставишь перед собой. Ну а нам остается только поддерживать тебя и помогать.