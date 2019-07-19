Как работает шеринг в Беларуси и кто ездит бесплатно?

Новости Беларуси. В Минске запустили первый в Беларуси байкшеринг. Этот сервис очень популярен за рубежом, у нас стал доступен летом-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желающие могут скачать мобильное приложение, найти на онлайн-карте ближайший велосипед и отправиться в поездку. Закончить велопутешествие также можно в любом удобном месте. Но всегда ли дорожка гладкая? О подводных камнях проката – корреспондент Анастасия Дехтяр.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Откровенно говоря, снимая сюжет про байкшеринг, мы планировали использовать для передвижения на съемках только прокатные велосипеды. Однако моему напарнику не удалось скачать приложение, потому что его марка телефона не поддерживает этот сервис.

Кстати, неравенство двух операционок – iOS и Android – один из удручающих пунктиков. Скачать мобильное приложение и прокатиться получается пока только у неяблочных пользователей, и это самый популярный вопрос в службе техподдержки программы.

Вадим Осипчик, директор компании шеринга:

Мы одновременно отправили свое приложение как на i-Store, так и на Play Маркет. Если на Play Маркет через день нас разместили и выпустили, то в i-Store оно почему-то очень долго держится на проверке. Недеюсь, что все-таки в течение буквально дней должно решиться.

Нашествие желтых двухколесных в Минске началось чуть меньше двух недель назад. Явление для Беларуси новое – это первый сервис, где можно взять велосипед на прокат не на станции, а ближайший от реального местонахождения свободно стоящий, а после поездки оставить в любом удобном месте. В помощь – интерактивная карта. По ее навигации можно отыскать свободный двухколесный и даже забронировать. Внутри каждого универсального городского велосипеда GPS и спецоборудование для активации. Полчаса удовольствия стоит 1 рубль.

Велосипед вообще в антивандальном, антикражном исполнении. Специально создан для города: трехскоростной, звонок, светоотражающие элементы, фара.

Айтишник Евгений уже лет 8 как открыл для себя это средство.

Евгений Левончук, программист, пользователь байкшеринга:

Тестировал в Азии, Европе, отличия несущественнные. Возможно, у нас некоторые ошибки международные уже учтены.

В IT-среде есть поговорка: если вам не стыдно за первую версию своего продукта, значит вы слишком поздно его запустили.

За несколько дней, что действует байкшериг, соцсети буквально всполохнули желтыми фото-чекинами и разношерстными комментариями. Кто-то жалуется на некорректную работу приложения, кто-то на маломаневренность китайских велосипедов. Критикуют, но интересуются и пользуются, а это в целом «лайк».

Недели две уже езжу. Очень понравился сервис. Дешевые велосипеды, тяжело педали крутить. Пока нету альтернативы, приходится пользоваться.

На козырьке подъезда, в мусорном баке – фото в неожиданных ракурсах. Казалось бы, черный пиар-спам, но нет – проблемы. Не все белорусы ментально готовы к настолько свободной системе: где хочу беру, где хочу оставляю, и никаких приемщиков. Пользователи даже добывают промокоды, которые раздает в качестве бонуса разработчик: искусственно раздувают свои балансы едва не до безлимитного проезда.

Андрей Гусаров, владелец агентства интернет-маркетинга:

85 % велосипедов ездит по промокодам. Причем это промокоды, полученные благодаря подтверждению российских сим-карт в том числе. Соответственно, есть люди, которые получили себе на баланс сотни и тысячи белорусских рублей. Что произошло. Они не завершают сессии после окончания поездки. Поскольку у тебя баланс в несколько тысяч рублей, ты можешь себе позволить оставить велосипед на ночь у своего подъезда. Его никто не может забрать.

Нездоровый челлендж, родившийся из вроде бы доброй инициативы высококультурного сервиса, вне всяких этических норм. И это, пожалуй, характеризует минчан не с лучшей стороны. Терпение владельцев, что называется, было в тестовом режиме, но на вандализм будет правовой ответ.

Вадим Осипчик:

Просто ломают. Отрывают троссы тормозные, отрывают телефонный холдер, срезают фару.

Оперативный сотрудник ГУВД Мингорисполкома:

За последних 3 месяца совершено 14 краж прокатных самокатов, в последнее время эти случаи участились. В основном похищают самокаты, которые оставляют без присмотра. Люди в основном считают, что это бросовое имущество. Смотрят, что стоит достаточно продолжительный период времени – их присваивают, похищают. Не свое – не жалко. Увы, но этот принцип пока еще работает, и не только в Беларуси. В Китае есть целые кладбища байкшеринговых стартапов. Но чтобы для белорусской инициативы не сыграл похоронный марш, нам всем, особенно тем, кто пытается засунуть велосипед в свой карман, стоит помнить – на чужом далеко не уедешь.

Анастасия Дехтяр:

А напоследок я скажу… вернее, проедусь. Сканируем QR-код, прячем телефон поближе, чтобы была связь.