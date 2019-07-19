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БЖД увеличивает количество способов покупки билетов

19 июля 2019 17:10
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога увеличивает количество способов покупки билетов на электрички, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске на вокзале появились новые терминалы, позволяющие пассажирам самостоятельно оформить проездные документы на маршруты региональных и городских линий.

От уже имеющихся эти устройства отличаются повышенным функционалом. Они принимают к оплате карточки всех банков, а также наличные купюры и монеты, при этом могут даже выдавать сдачу.

Таким образом, пассажиры получили еще одну удобную и быструю альтернативу очереди в кассу.

Больше новостей экономики за 19 июля здесь.

# Белорусская железная дорога # общество # Сергей Савицкий

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