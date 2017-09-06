На улице Первомайской открылся новый корпус управления СК

Новости Беларуси. Столичные следователи отмечают новоселье. Правда, на рабочем месте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый корпус управления следственного комитета по Минску открылся сегодня на улице Первомайской. Специалисты сегодня приступили к работе в комфортных, светлых и просторных помещениях. А журналистам продемонстрировали современную пропускную систему, комнаты, где кипит работа правоохранителей.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Сегодня действительно праздник. Такого рода события нечасто бывают, когда сразу два подразделения управления по городу переезжают в совершенно новые условия службы.