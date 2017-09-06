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На улице Первомайской открылся новый корпус управления СК

06 сентября 2017 20:13
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Новости Беларуси. Столичные следователи отмечают новоселье. Правда, на рабочем месте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.    

На улице Первомайской открылся новый корпус управления СК -1

Новый корпус управления следственного комитета по Минску открылся сегодня на улице Первомайской. Специалисты сегодня приступили к работе в комфортных, светлых и просторных помещениях. А журналистам продемонстрировали современную пропускную систему, комнаты, где кипит работа правоохранителей.

На улице Первомайской открылся новый корпус управления СК -3

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Сегодня действительно праздник. Такого рода события нечасто бывают, когда сразу два подразделения управления по городу переезжают в совершенно новые условия службы.

Кроме того, в обновлённом корпусе спортивный зал и помещение для занятий вольной борьбой. Совершенствовать физическую подготовку здесь готовы не только юноши, но и девушки.

# общество # Фотофакт # Следственный комитет Беларуси # Иван Носкевич

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