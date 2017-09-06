На улице Первомайской открылся новый корпус управления СК

Новости Беларуси. Столичные следователи отмечают новоселье. Правда, на рабочем месте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Столичные следователи отмечают новоселье. Правда, на рабочем месте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новый корпус управления следственного комитета по Минску открылся сегодня на улице Первомайской. Специалисты сегодня приступили к работе в комфортных, светлых и просторных помещениях. А журналистам продемонстрировали современную пропускную систему, комнаты, где кипит работа правоохранителей.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Сегодня действительно праздник. Такого рода события нечасто бывают, когда сразу два подразделения управления по городу переезжают в совершенно новые условия службы.
Кроме того, в обновлённом корпусе – спортивный зал и помещение для занятий вольной борьбой. Совершенствовать физическую подготовку здесь готовы не только юноши, но и девушки.