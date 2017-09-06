В преддверии Дня города определены лауреаты конкурса «Минчанин года»

Новости Беларуси. 13 лучших. Накануне юбилея столицы определены лауреаты конкурса «Минчанин года», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 13 лучших. Накануне юбилея столицы определены лауреаты конкурса «Минчанин года», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Самых достойных выбрали в сфере промышленности, транспорта и связи, строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, торговли и социальной защиты.
Среди лауреатов есть как известные минчане, например, дирижер Виктор Бабарикин, так и простые труженики, как учитель русского языка и литературы 13 гимназии Наталья Мысловец. Торжественная церемония награждения пройдёт в субботу в оперном театре.