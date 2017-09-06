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В преддверии Дня города определены лауреаты конкурса «Минчанин года»

06 сентября 2017 20:00
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Новости Беларуси. 13 лучших. Накануне юбилея столицы определены лауреаты конкурса «Минчанин года», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.     

В преддверии Дня города определены лауреаты конкурса «Минчанин года»-1

Самых достойных выбрали в сфере промышленности, транспорта и связи, строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, торговли и социальной защиты.

В преддверии Дня города определены лауреаты конкурса «Минчанин года»-3

Среди лауреатов есть как известные минчане, например, дирижер Виктор Бабарикин, так и простые труженики, как учитель русского языка и литературы 13 гимназии Наталья Мысловец. Торжественная церемония награждения пройдёт в субботу в оперном театре.

# общество # День города в Минске-2017

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