На улице Кропоткина планируют снести заводы и частные дома

Новости Беларуси. Перемены на улице Кропоткина. В этом районе снесут производственные здания и несколько частных домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения коснутся границ от улицы Богдановича до Кульман. Общая площадь территории почти 35 гектаров. Так в соответствии с проектом вместо трикотажной фабрики на Старовиленской появятся многоэтажки и детский сад, а на месте частных домов на Кропоткина – современные многоквартирные дома. Производственные объекты не исчезнут, они разместятся на окраинах города.

Сейчас проект находится на общественном обсуждении. До 12 июля все желающие могут направлять свои предложения в письменном виде в администрацию района.