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Заготовлено 1 миллион 600 тысяч тонн сена: хозяйства Минской области приступают ко второму укосу трав

18 июня 2018 15:20
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Новости Беларуси. Несмотря на засуху и неблагоприятную погоду, заготовка кормов на Минщине близится к финишу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заготовлено 1 миллион 600 тысяч тонн сена: хозяйства Минской области приступают ко второму укосу трав-1

Хозяйства уже закончили уборку трав первого укоса. Заготовлено уже 1 миллион 600 тысяч тонн сенажа и сена. Такой запас станет надежным рационом животных в холодное время года.

По выполнению плана закладки сенажа в лидерах Вилейский, Мядельский, Минский, Молодечненский, Пуховичский районы. Сейчас аграрии центрального региона постепенно приступают ко второму укосу. Начало работы в разных районах будет зависеть от погодных условий.

Заготовлено 1 миллион 600 тысяч тонн сена: хозяйства Минской области приступают ко второму укосу трав-4

Николай Антипенко, бригадир полеводческой бригады ОАО «Заболотский»:
На сегодня в хозяйстве при таких погодных условиях мы сделали основание на райграсе однолетнем. Он тоже даёт урожай при такой погоде. В райграсе находится в 100 кг 20 кормовых единиц. В райграсе однолетнем большое содержание протеина, углеводов, сахара, белка.

Заготовлено 1 миллион 600 тысяч тонн сена: хозяйства Минской области приступают ко второму укосу трав-7

В 2017 году заготовка кормов началась значительно позже. В связи с длительной весной к зеленой жатве приступили только в конце мая. К осени аграрии планируют собрать еще минимум три урожая трав.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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