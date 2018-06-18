Заготовлено 1 миллион 600 тысяч тонн сена: хозяйства Минской области приступают ко второму укосу трав

Новости Беларуси. Несмотря на засуху и неблагоприятную погоду, заготовка кормов на Минщине близится к финишу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Несмотря на засуху и неблагоприятную погоду, заготовка кормов на Минщине близится к финишу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Хозяйства уже закончили уборку трав первого укоса. Заготовлено уже 1 миллион 600 тысяч тонн сенажа и сена. Такой запас станет надежным рационом животных в холодное время года.
По выполнению плана закладки сенажа в лидерах Вилейский, Мядельский, Минский, Молодечненский, Пуховичский районы. Сейчас аграрии центрального региона постепенно приступают ко второму укосу. Начало работы в разных районах будет зависеть от погодных условий.
Николай Антипенко, бригадир полеводческой бригады ОАО «Заболотский»:
На сегодня в хозяйстве при таких погодных условиях мы сделали основание на райграсе однолетнем. Он тоже даёт урожай при такой погоде. В райграсе находится в 100 кг 20 кормовых единиц. В райграсе однолетнем большое содержание протеина, углеводов, сахара, белка.
В 2017 году заготовка кормов началась значительно позже. В связи с длительной весной к зеленой жатве приступили только в конце мая. К осени аграрии планируют собрать еще минимум три урожая трав.