Помним и гордимся: со 100-летним юбилеем ветерана ВОВ – Веру Шиманскую поздравила съёмочная группа СТВ

Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе 19 июня поздравили 11-го столетнего юбиляра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Веры Шиманской – ветерана Великой Отечественной – события середины XX века не просто памятная дата в календаре. Она ушла на фронт в двадцать четыре года, все, что с ней там произошло, изменило ее навсегда.

Будучи совсем юной, Вера Шиманская мечтала о счастливой семье. Зимой 1941 года она вышла замуж. Однако уже через несколько месяцев она ушла на фронт. Молодой девушке было всего двадцать четыре года, когда впервые в ее руках оказалось оружие.

Вера Шиманская, ветеран ВОВ:

Возле Тимковичей железная дорога. С этой шашкой и под рельсу. Ее зажгла, спичечкой шнур и этот шнур догорел и дотронулся рельсы. Был взрыв, и это было быстренько назад.

Она видела смерть каждый день, но оставалась верной своему делу. В партизанском отряде не только спасала человеческие жизни, работая медсестрой, но и выходила на боевые задания, участвовала в налетах на вражеские гарнизоны.

Наталья Шеметова, СТВ:

За плечами Веры Шиманской целый век и война. Потеряв на фронте четырех детей, она не сдалась. Более сорока лет она проработала медиком в Копыле и спасала человеческие судьбы, потому родила двух прекрасных детей и переехала в Минск.

После освобождения она вернулась к мирной жизни, посвятив себя медицине. Вначале 1980-ых переехала в Минск, где проработала еще около 10 лет. Вера Ивановна признается, что уже многое забыто. Однако всю историю своей жизни она успела передать своим внукам и правнукам в виде рассказов фотографий и наград.

После войны Веру Шиманскую наградили Орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За победу над Германией». И это лишь малая доля той благодарности, которую заслужила ветеран, уверены сегодняшние гости Веры Ивановны.

Владислав Коваль:

В этот праздничный день хотел бы пожелать Вере Ивановне здоровья, счастья и благополучия в ее семье. Важно поздравлять таких людей, потому что их осталось очень мало, надо ценить каждый момент их жизни.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Стало доброй традицией поздравлять тех долгожителей, которые перешагнули столетний рубеж А наша уважаемая Вера Шиманская она еще и участник Великой Отечественной войны, партизанка.