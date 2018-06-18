72 новостройки возведут в Минске: в каких районах будут строить?

Новости Беларуси. План перевыполнен. С начала 2018 года в столице сдали почти 30 жилых домов, а это около 4 тысяч квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Больше всего новостроек появилось в Московском районе на проспекте Дзержинского, улицах Щорса, Алибегова и Михалово. Первомайский район прирос на 8 домов, а Центральный на 6. По два дома возвели во Фрунзенском и Партизанском, один – в Октябрьском районе столицы.

Денис Никитин, заместитель начальника отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Всего в Минске планируется ввести в эксплуатацию 72 жилых дома общей площадью 720 тысяч квадратных метров. Это порядка 12 тысяч квартир.