72 новостройки возведут в Минске: в каких районах будут строить?

Новости Беларуси. План перевыполнен. С начала 2018 года в столице сдали почти 30 жилых домов, а это около 4 тысяч квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. План перевыполнен. С начала 2018 года в столице сдали почти 30 жилых домов, а это около 4 тысяч квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Больше всего новостроек появилось в Московском районе на проспекте Дзержинского, улицах Щорса, Алибегова и Михалово. Первомайский район прирос на 8 домов, а Центральный на 6. По два дома возвели во Фрунзенском и Партизанском, один – в Октябрьском районе столицы.
Денис Никитин, заместитель начальника отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Всего в Минске планируется ввести в эксплуатацию 72 жилых дома общей площадью 720 тысяч квадратных метров. Это порядка 12 тысяч квартир.
Кстати, годовым лидером строительной отрасли станет Московский район: здесь планируют сдать 20 многоэтажек. Кроме того, будут строить в Заводском районе в районе улиц Шишкина – Кулешова и в Чижовке. Продолжат застраивать и Фрунзенский район в границах улиц Шаранговича – Горецкого.