На улице Кольцова устранили памятную доску в честь летчика с 10 мировыми рекордами

Новости Беларуси. 1 декабря на доме по улице Кольцова, 32 установили памятную доску в честь знаменитого белорусского лётчика и спортсмена Григория Андреевича Евсейчика.
Человек высокого полёта, уроженец деревни Старинка Минской области, герой Великой Отечественной войны и большой друг Юрия Гагарина, заслуженный мастер спорта СССР.
Он совершил 5800 прыжков с парашютом, установил 10 мировых рекордов
и в 1958 году навсегда вошёл в книгу рекордсменов мира.
Последний свой прыжок с парашютом он совершил в возрасте 61 года,
но и после этого продолжал воспитывать юных белорусских спортсменов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Владимир Сероштан, заместитель председателя центрального совета ДОСААФ, начальник отдела идеологической и организационной работы:
Он сделал очень многое для того, чтобы ныне живущие поколения жили в мире, согласии. Это участник войны, и как и все участники войны, он отдал все свои силы защите отечества.
Григорий Евсейчик знаменит не только в Беларуси.
В 1944 году он в составе 303 авиационной дивизии взаимодействовал с легендарной эскадрильей «Нормандия-Неман»,
обучал французских лётчиков и сам совершал боевые вылеты. Белорусского сокола французы до сих пор вспоминают с теплотой.
Жан-Жак Ранк, почетный консул Республики Беларусь в Лионе (Франция):
Это был настоящий герой, у него была героическая жизнь. Во Франции вышло большое количество книг, которые говорят об успехе «Нормандия-Неман».