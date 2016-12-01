На улице Кольцова устранили памятную доску в честь летчика с 10 мировыми рекордами

Новости Беларуси. 1 декабря на доме по улице Кольцова, 32 установили памятную доску в честь знаменитого белорусского лётчика и спортсмена Григория Андреевича Евсейчика.

Человек высокого полёта, уроженец деревни Старинка Минской области, герой Великой Отечественной войны и большой друг Юрия Гагарина, заслуженный мастер спорта СССР.

Он совершил 5800 прыжков с парашютом, установил 10 мировых рекордов

и в 1958 году навсегда вошёл в книгу рекордсменов мира.

Последний свой прыжок с парашютом он совершил в возрасте 61 года,

но и после этого продолжал воспитывать юных белорусских спортсменов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Сероштан, заместитель председателя центрального совета ДОСААФ, начальник отдела идеологической и организационной работы:

Он сделал очень многое для того, чтобы ныне живущие поколения жили в мире, согласии. Это участник войны, и как и все участники войны, он отдал все свои силы защите отечества.

Григорий Евсейчик знаменит не только в Беларуси.

В 1944 году он в составе 303 авиационной дивизии взаимодействовал с легендарной эскадрильей «Нормандия-Неман»,

обучал французских лётчиков и сам совершал боевые вылеты. Белорусского сокола французы до сих пор вспоминают с теплотой.

Жан-Жак Ранк, почетный консул Республики Беларусь в Лионе (Франция):

Это был настоящий герой, у него была героическая жизнь. Во Франции вышло большое количество книг, которые говорят об успехе «Нормандия-Неман».