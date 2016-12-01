Игорь Бокий о спортпразднике для детей с нарушением слуха: им нужно давать какой-то стимул

Новости Беларуси. Благотворительные представления, круглые столы, выставки и спортивный праздник!

Всю неделю в средней школе № 91 проходят мероприятия в рамках акции «Живет повсюду доброта».

Она приурочена к Международному дню инвалидов. Учреждение образования выбрано не случайно.

В нем обучаются около 200 детей с нарушением слуха.

Праздник «За Беларусь!» прошёл с участием известных спортсменов – паралимпийцев и дефлимпийцев. Ребята соревновались и болели, а именитые мастера делились своим опытом и поддерживали участников мероприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Моргунов, директор ГУ «Минский городской центр физического воспитания и спорта учащейся молодежи» комитета по образованию Мингорисполкома:

Этот праздник уже традиционный, и проводится в 15 раз. Он направлен, прежде всего, на популяризацию физической культуры.

Игорь Бокий, одиннадцатикратный чемпион Паралимпийских игр, пловец:

Данные мероприятия действительно очень важны в жизни детей, особенно с ограниченными возможностями. Им нужно давать какой-то стимул, они должны видеть, что возможно все. К чему нужно стремиться.

Что они сами могут строить свою судьбу и что-то выбирать в этой жизни.

Ученица школы № 91 Минска:

Мне очень нравится. Я хочу тут долго учиться, и я люблю спортивные занятия.