Прямой эфир

Игорь Бокий о спортпразднике для детей с нарушением слуха: им нужно давать какой-то стимул

01 декабря 2016 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Благотворительные представления, круглые столы, выставки и спортивный праздник!

Всю неделю в средней школе № 91 проходят мероприятия в рамках акции «Живет повсюду доброта».

Она приурочена к Международному дню инвалидов. Учреждение образования выбрано не случайно.

В нем обучаются около 200 детей с нарушением слуха.

Праздник «За Беларусь!» прошёл с участием известных спортсменов – паралимпийцев и дефлимпийцев. Ребята соревновались и болели, а именитые мастера делились своим опытом и поддерживали участников мероприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Моргунов, директор ГУ «Минский городской центр физического воспитания и спорта учащейся молодежи» комитета по образованию Мингорисполкома:
Этот праздник уже традиционный, и проводится в 15 раз. Он направлен, прежде всего, на популяризацию физической культуры.

Игорь Бокий, одиннадцатикратный чемпион Паралимпийских игр, пловец:
Данные мероприятия действительно очень важны в жизни детей, особенно с ограниченными возможностями. Им нужно давать какой-то стимул, они должны видеть, что возможно все. К чему нужно стремиться.

Что они сами могут строить свою судьбу и что-то выбирать в этой жизни.

Ученица школы № 91 Минска:
Мне очень нравится. Я хочу тут долго учиться, и я люблю спортивные занятия.

# общество # Фотофакт # Спортивный праздник # Игорь Бокий # Виталий Моргунов

Другие новости рубрики

Все новости
Средняя цена номера в минской гостинице составляет около 40 долларов
01 декабря 2016 18:21

Средняя цена номера в минской гостинице составляет около 40 долларов

Кто присваивает «звёзды» минским гостиницам и за что?
01 декабря 2016 18:21

Кто присваивает «звёзды» минским гостиницам и за что?

Почти все ведущие гостиничные операторы Европы будут представлены в Минске к 2020 году
01 декабря 2016 18:20

Почти все ведущие гостиничные операторы Европы будут представлены в Минске к 2020 году